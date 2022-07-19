وزير الداخلية يقلد 17 عميدا رتبهم الجديدة

قلد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم الثلاثاء 17 عميدا رتبة لواء وذلك وفقا للمرسوم الأميري لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بناء على عرض النائب الأول وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء.

وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة أن الشيخ أحمد النواف هنأ القيادات الأمنية بالترقية ونقل لهم تحيات وتهنئة سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم.

وقال الشيخ أحمد النواف وفق البيان إن هذه الترقية جاءت تقديرا لجهودهم المخلصة في خدمة وطنهم الغالي الكويت متمنيا لهم التوفيق والسداد في أداء واجباتهم.

ودعا الضباط المرقين لمواصلة العمل الجاد ومضاعفة الجهود واليقظة وتطبيق القانون على الجميع ردعا للسلوكيات السلبية لاسيما المخلة بالآداب العامة علاوة على التعامل الراقي مع الجمهور وسعة الصدر والمبادرة بتقديم المساعدات الإنسانية والتطوير المستمر في العمل.

من جانبهم أعرب الضباط المرقون عن شكرهم وتقديرهم للثقة الغالية من القيادة السياسية العليا للبلاد سائلين الله عز وجل أن يكونوا عند حسن الظن بهم مجددين الولاء والعهد في أداء واجباتهم تجاه الوطن.

وعبروا عن شكرهم للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووكيل وزارة الداخلية على دعمهما المستمر لمنتسبي الوزارة بمختلف مسؤولياتهم ومستوياتهم.