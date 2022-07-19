محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 20 يوليو 2022

19 يوليو، 2022
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأربعاء
20 يوليو 2022

حالة الطقس
نهارًا:
شديد الحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 42 كم/ساعة مع فرصة للغبار .

ليلاً:
حار إلى مائل للحرارة و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 35 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 49°
الحرارة الصغرى: 36&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 4 &#160 قدم.

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