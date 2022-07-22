حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 23 يوليو 2022

حالة الطقس المتوقعة ليوم

السبت

حالة الطقس

نهارًا:

شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 50 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة و تظهر بعض السحب العالية .



ليلاً:

حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .

الحرارة العظمى: 49°

الحرارة الصغرى: 35°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 5 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.