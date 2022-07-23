عناوين الصحف الكويتية ليوم السبت 23 يوليو 2022

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برشلونة يكتسح إنتر ميامي ودياً
20 يوليو، 2022
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رحلة في عقل تشافي بعد ضم ليفاندوفسكي
18 يوليو، 2022
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إبراهيموفيتش يوقع عقده الجديد رسميا مع ميلان براتب ضئيل
18 يوليو، 2022
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برشلونة يضحي بالزلزولي وجونزاليس لتحقيق حلم تشافي
17 يوليو، 2022
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اقتصاد
1000 ميغاواط للعراق من السعودية و500 من “الشبكة الخليجية” عبر الكويت
16 يوليو، 2022
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إيلون ماسك يلغي صفقة شراء “تويتر”
9 يوليو، 2022
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انتهاء مهلة “المركزي” لتقديم طلبات تأسيس بنوك رقمية وسط إقبال من الشركات المحلية
30 يونيو، 2022
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وزير التجارة السعودي: توقيع 14 اتفاقية بين مصر والسعودية بقيمة 7.7 مليار دولار
21 يونيو، 2022
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روسيا 2018
برشلونة يكتسح إنتر ميامي ودياً
20 يوليو، 2022
أضف تعليق
رحلة في عقل تشافي بعد ضم ليفاندوفسكي
18 يوليو، 2022
أضف تعليق
إبراهيموفيتش يوقع عقده الجديد رسميا مع ميلان براتب ضئيل
18 يوليو، 2022
أضف تعليق
برشلونة يضحي بالزلزولي وجونزاليس لتحقيق حلم تشافي
17 يوليو، 2022
أضف تعليق
اقتصاد
1000 ميغاواط للعراق من السعودية و500 من “الشبكة الخليجية” عبر الكويت
16 يوليو، 2022
أضف تعليق
إيلون ماسك يلغي صفقة شراء “تويتر”
9 يوليو، 2022
أضف تعليق
انتهاء مهلة “المركزي” لتقديم طلبات تأسيس بنوك رقمية وسط إقبال من الشركات المحلية
30 يونيو، 2022
أضف تعليق
وزير التجارة السعودي: توقيع 14 اتفاقية بين مصر والسعودية بقيمة 7.7 مليار دولار
21 يونيو، 2022
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
أقسام أخرى
جرائم وقضايا
سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
تكنولوجيا
صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
برشلونة يكتسح إنتر ميامي ودياً
20 يوليو، 2022
أضف تعليق
رحلة في عقل تشافي بعد ضم ليفاندوفسكي
18 يوليو، 2022
أضف تعليق
إبراهيموفيتش يوقع عقده الجديد رسميا مع ميلان براتب ضئيل
18 يوليو، 2022
أضف تعليق
برشلونة يضحي بالزلزولي وجونزاليس لتحقيق حلم تشافي
17 يوليو، 2022
أضف تعليق
اقتصاد
1000 ميغاواط للعراق من السعودية و500 من “الشبكة الخليجية” عبر الكويت
16 يوليو، 2022
أضف تعليق
إيلون ماسك يلغي صفقة شراء “تويتر”
9 يوليو، 2022
أضف تعليق
انتهاء مهلة “المركزي” لتقديم طلبات تأسيس بنوك رقمية وسط إقبال من الشركات المحلية
30 يونيو، 2022
أضف تعليق
وزير التجارة السعودي: توقيع 14 اتفاقية بين مصر والسعودية بقيمة 7.7 مليار دولار
21 يونيو، 2022
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
أقسام أخرى
جرائم وقضايا
سبر أكاديميا
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أقسام متخصصة
تحقيقات
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” هات اذنك “
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جريدة الوطن
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