بلدية الكويت تشكل لجنة لتوحيد البيانات الخاصة بالعقارات والوثائق الشرعية والمخططات المساحية

أعلنت المدير العام لبلدية الكويت بالإنابة المهندسة نادية الشريدة اليوم السبت تشكيل لجنة لبحث توحيد البيانات الخاصة بالعقارات والوثائق الشرعية والمخططات المساحية للمحافظة على حقوق ملاكها والتسهيل عليهم لإدارة ممتلكاتهم والتصرف فيها بكل سهولة ويسر.

وقالت الشريدة في تصريح صحفي إن البلدية تعمل على التعاون مع مختلف الجهات المعنية من أجل خدمة المواطنين وتسريع إنجاز معاملاتهم ومنها الخاصة بالعقارات التي يتطلب إنجازها توحيد بياناتها ما بين البلدية وإدارة التسجيل العقاري والمؤسسة العامة للرعاية السكنية.

ولفتت بهذا الشأن إلى إصدارها القرار الإداري رقم 93 لسنة 2022 بتشكيل اللجنة المذكورة برئاسة رئيس قطاع المساحة ومديرين عن إدارات تحديد الملكية والتدقيق والمتابعة الهندسية إضافة إلى مشاركين من إدارتي التنظيم والقانونية لبحث البيانات الخاصة بالعقارات وبالوثائق الشرعية والمخططات المساحية عما هو مستغل من ملاك العقارات على أرض الواقع وإخطار الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوحيد مستنداتها وبياناتها.

وأشارت إلى أن اللجنة ستتولى أيضا بحث ودراسة الطلبات والشكاوى المقدمة من ملاك العقارات بشأن اختلاف بيانات عقاراتهم والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالبلدية وخارجها من أجل ايجاد الحلول المناسبة للمعوقات التي تصادف التنفيذ.