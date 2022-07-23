“نزاهة” تحيل قياديين في “الزراعة” وآخرين إلى النيابة العامة

أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» قياديين في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وآخرين الى النيابة العامة بتهم ارتكاب جريمة الاضرار العمدي بالأموال العامة وتسهيل الاستيلاء المنصوص عليها في المادتين «9/10 من القانون رقم 1 لسنة 1993»، بشأن حماية الأموال العامة وشبهة جريمة التزوير المنصوص عليها في المادتين رقم «257/259» من القانون رقم «16 لسنة 1960» بإصدار قانون الجزاء.

يأتي ذلك استمرارا لجهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، من خلال استقبال البلاغات الجدية مكتملة الشروط المقررة بموجب قانون رقم «2 لسنة 2016» بشأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد ولائحته التنفيذية، فقد تقرر بعد التحقيق وجمع الاستدلالات.

وأكدت «نزاهة» عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية مكتملة الشروط التي ترد اليها، وتثمن دائما دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول الى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير اقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.