زلزالان قويان يضربان جنوب إيران وفرق الإنقاذ تجوب المنطقة

قال مسؤول إن زلزالين قويين ضربا اليوم السبت إقليم هرمزجان في جنوب إيران، مما دفع السلطات إلى نشر فرق بحث وإنقاذ في المناطق المتضررة.

وقال مختار صلاحشور رئيس فرع الهلال الأحمر بالإقليم للتلفزيون الإيراني الرسمي «لم نتلق حتى الآن أي تقارير عن وقوع أضرار جسيمة، لكن الزلزالين ضربا مناطق واسعة ولا تزال أعمال التقييم مستمرة».

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن الزلزالين كانا بقوة 5.7 و 5.8 درجة، لكن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي قال إن شدة أحد الزلزالين بلغت 5.5 درجة.

وكان مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، قال إن زلزالا قوته 5.5 درجة ضرب جنوب إيران، مشيرا إلى أنه وقع على عمق عشرة كيلومترات.