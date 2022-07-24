“الداخلية” تستقبل طلبات الالتحاق للأفراد والضباط من الجنسين

أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بقطاع شؤون التعليم والتدريب عن فتح باب التسجيل لاستقبال طلبات الراغبات بالالتحاق بدورة وكيل عريف -شرطي الدفعة (12)، وفتح الباب لاستقبال طلبات الراغبات بالالتحاق بدورة رقيب الدفعة (13)، وكذلك الراغبات بالالتحاق بدورة وكيل ضابط الدفعة (13)، واستقبال طلبات الراغبين بالالتحاق بدورة الطلبة الضباط الدفعة 48 من حملة شهادة الثانوية العامة، وطلبات الراغبات بالالتحاق بدورة الطلبة ضباط الاختصاص الدفعة (13) من حملة الشهادة الجامعية للعام الدراسي 2022/2023، واستقبال طلبات الراغبين بالالتحاق بدورة الطلبة ضباط الاختصاص الدفعة (31) من حملة الشهادة الجامعية.

وأشارت الوزارة إلى أن التسجيل سيتم عن طريق موقع وزارة الداخلية http://moi.gov.kw خلال الفترة من 24 /7/ 2022 وحتى 6/ 8 /2022.