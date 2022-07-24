النجار: دهم مختبر طبي في “الفروانية” يعمل بترخيص منتهٍ وضبط فنية بلا ترخيص مزاولة

أعلنت الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية الأهلية بوزارة الصحة د.فاطمة النجار عن قيام لجنة التفتيش الإداري في إدارة التراخيص الصحية بدهم مختبر طبي «أهلي» في منطقة الفروانية يعمل بترخيص «منتهي الصلاحية».

وذكرت د.النجار أن عددا من المخالفات الأخرى رصدت على هذا المختبر تشمل وجود فنية مختبر لا تحمل ترخيص مزاولة مهنة، فضلا عن أن الموظفين الاداريين والفنيين إقامتهم لا تعود لهذا المختبر، بل لمكان آخر.

ولفتت إلى أن الأمر أحيل للجهات القانونية والنيابة العامة لمزاولة المهنة بدون ترخيص.

وشددت د.النجار على أن صحة المواطنين والمقيمين «خط أحمر»، وسيتم محاسبة أي مخالف لقواعد وضوابط وزارة الصحة.