السيرة الذاتية لرئيس الوزراء فريق أول م. الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح

صدر مساء اليوم الأحد أمر أميري بتعيين فريق أول م. الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء.

وإليكم السيرة الذاتية للفريق أول م. الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء: ولد الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح في الكويت عام 1956 وهو نجل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

حصل الشيخ أحمد على بكالوريوس في التجارة من جامعة الكويت.

وتدرج فريق أول م. الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح في السلك العسكري حتى وصل إلى رتبة فريق أول.

شغل منصب وكيل وزارة مساعد لشؤون الجنسية والجوازات بوزارة الداخلية ثم منصب وكيل وزارة مساعد لشؤون التعليم والتدريب بوزارة الداخلية.

كما عين الشيخ أحمد النواف بعد تقاعده من وزارة الداخلية محافظا لمحافظة حولي وتقلد العديد من المناصب القيادية.

وفي نوفمبر 2020 صدر أمر أميري بتولي فريق أول م. الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح منصب نائب رئيس الحرس الوطني بدرجة وزير.

وفي مارس 2022 صدر أمر أميري بتعيين فريق أول م. الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية.