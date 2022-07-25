هيئة البيئة: لن نسمح بسكن المواطن في أي منطقة غير مطابقة للاشتراطات البيئية

أكد رئيس مجلس الإدارة، المدير العام للهيئة العامة للبيئة، الشيخ عبدالله الصباح أنه «لن نسمح بسكن المواطنين في اي بقعة بدولة الكويت إذا لم تكن مطابقة للاشتراطات البيئية».

وأضاف الشيخ أحمد الحمود في تصريح لتلفزيون دولة الكويت ونقلته «الهيئة» عبر حسابها الرسمي في موقع «تويتر»، اليوم الاثنين، أن لجنة تقصي الحقائق ستقوم بوضع الأمور في نصابها الصحيح وسيتم محاسبة من تخلف عن تزويد المحكمة البيانات اللازمة للنظر في سلامة جوده الهواء.

وأوضح أنه «بحسب الدراسات المستفيضة لدى معهد الكويت للأبحاث العلمية، والقراءات الخاصة بمحطات الرصد، التابعة لهيئة البيئة، أن جودة الهواء في المناطق المختلفة بدولة الكويت سليمة، وبالأخص في منطقة علي صباح السالم، ولدينا العديد من المحطات التي تقوم بدراسة هذا الوضع».

وذكر «نطمئن المجتمع بأن جودة الهواء مستقرة في هذه المناطق»، مستدركاً «سيتم لاحقا إصدار تصريح صحفي، بما لدينا من تقارير ومعطيات وسنقوم بتزويد المحكمة بجميع التقارير المتخصصة».