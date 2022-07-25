“يوتيوب” رداً على طلب السعودية: أزلنا الإعلانات غير الملائمة من منصتنا

أكد متحدث باسم شركة غوغل في الشرق الأوسط؛ رداً على مطالب السعودية بشأن إعلانات تضمنت محتوى يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية على منصة يوتيوب؛ «أزلنا الإعلانات غير الملائمة التي ظهرت على منصتنا، وأغلقنا حسابات المعلنين فور تأكدنا مخالفتهم سياساتنا الصارمة».

وطالبت السعودية، في وقت سابق أمس، إدارة موقع «يوتيوب» التابع لشركة «غوغل» بحذف «محتوى يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية»، وجاءت هذه المطالبة في بيان مشترك صدر عن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.