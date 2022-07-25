عمومية “بيتك” تقر الاستحواذ على “الأهلي المتحد البحريني”

اعتمدت الجمعية العمومية لبيت التمويل الكويتي «بيتك» مشروع الاستحواذ على البنك «الأهلي المتحد – البحرين».

واستعرضت الجمعية العمومية التي انطلقت بنسبة حضور 83.19 في المئة مقترحاً بالاستحواذ على 100 في المئة من أسهم «المتحد البحربني» حيث جاءت الموافقة بغالبية عدد المساهمين الحاضرين، وذلك بحضور ممثلي الجهات الحكومية المساهمة في البنك.

وكان «بيتك» قد حصل على موافقة بنك الكويت المركزي، و جهاز حماية المنافسة في شأن الاستحواذ، فيما أعقب ذلك موافقة مصرف البحرين المركزي، وفقاً لعدد من الاشتراطات.

كما وافقت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع عن طريق إصدار عدد أسهم بحد أقصى 4.2 مليار سهم بالقيمة الإسمية.

وتخصص الأسهم لمساهمي الأهلي المتحد البحريني في اليوم الذي يتم تحديده وفقاً لإجراءات الاستحواذ وفقاً لسعر تبادل بواقع 2.695 سهم من المتحد مقابل سهم واحد من بيتك.

وفوضت الجمعية مجلس الإدارة بتحديد تاريخ تنفيذ القرار.

المرزوق: نهتم بمصلحة مساهمي «بيتك».. وسعر التبادل عادل

وفي كلمة له قال رئيس مجلس الإدارة في البنك حمد المرزوق إن استراتيجية الاستحواذ ليست بدعة، وتعاونا مع مستشارين عالميين للوقوف على تطورات العملية.

وأوضح أن «المتحد البحريني» نفذ في السابق 9 عمليات استحواذ نوعية، فيما أشار إلى ان البنوك القوية هي التي تدعم الاقتصاد.

وتابع أن مصلحة مساهمي البنك تهمنا بالمقام الأول، لافتاً الى أن اهداف الاستحواذ قابلة للتنفيذ، منوهاً الى اتباع آليات شفافة لاستيفاء المتطلبات وفقاً لقانون هيئة أسواق المال.

وأوضح أن سعر التبادل عادل ونوصي المساهمين باعتماده.

وأشار إلى أن الاستحواذ على المتحد البحريني لن يكون آخر الاستحواذات لبيت التمويل الكويتي، وسنواصل التوسع إقليمياً وعالمياً.

وأوضح أن البنك سيكون السادس إقليمياً، فيما أشار إلى أن الكيان الجديد سيكون له أثره الاقتصادي والمالي الكبير.

وقال المرزوق «ليس لدي أي مساهمات في الأهلي المتحد، كل استثماراتي وأسهمي في بيتك، وانا اليوم أعمل في بيتك»

وأوضح المرزرق في معرض رده على أسئلة الحضور أن المتحد البحريني لديه مساهمات في استثمارات مصرفية في كل من ليبيا والعراق وتمثل مجتمعة أقل من 1.5 في المئة من ارباح البنك.

وأشار إلى السوق المصري سوق واعد والعديد من البنوك تهتم به مثل الوطني والأهلي، لافتاً إلى التطلع للمشاركة في الإصدار الذي تجهز له الحكومة المصرية.

وذكر أن مصر بها 100 مليون نسمة وتمثل أرض خصبة للاستثمار.

ونفى المرزوق وجود أي مساهمات للبنك الاهلي المتحد في بنوك إيرانية مثلما يتردد، موصحاً أن المتحد يساهم في بنوك بحرينية، منها بنك حصة بـ 22 مليون بحريني في بنك المستقبل وتخارجنا منها منذ نحو 15 عاماً.

ورداً على سؤال لأحد المساهمين حول زيادة رأسمال مال بيتك لتنفيذ الاستخواذ على المتحد البحريني وما اذا كانت ستمثل عبئاً على البنك، قال المرزوق: «إذا كان رأس المال سيزيد بنسبة 46 في المئة فإن أرباح البنك ستديد بنسبة 63 في المئة.

السعدون: استحواذ «بيتك» على «المتحد» له انعكاسات إيجابية على المساهم والاقتصاد

بدوره أكد رئيس مجلس الإدارة في شركة مركز الشال للاستشارات المالية والاقتصادية ( مستشار الاستحواذ) جاسم السعدون أن البيئة الحاضنة لبيت التمويل الكويتي وللمتحد البحريني شهدت تحسناً.

واستعرض السعدون ملف الاستحواذ وانعكاساته على المساهمين والاقتصاد الوطني، متابعا أن نحو 15 مستشارا تناول ملف الاستحواذ وجميعهم أجازوا وأكدوا أن العملية مجدية وإيجابية ولم يتحفظوا.

واستمر 4 مستشارين في عمليات الفحص النافي للجهالة، منوهاً إلى أن الاقتصاد الكويتي سيستفيد من صفقة الاستحواذ.

وأشار إلى أن استفادة مساهم بيتك ستظهر من خلال ارتفاع مكررات الربحية.

وأفاد السعدون بأن المؤسسات الحكومية والعامة لن تفقد السيطرة على الكيان الجديد الذي سيتمخض عن استحواذ بيتك على المتحد البحريني.

وأوضح أن حصة تلك الجهات ستنخفض فقط من 46 في المئة الى 38.16 في المئة من الكيان الجديد.

وأشار إلى انعكاسات أداء الاسهم بالبورصة حيث أوضح أن محفظة مؤسسة التأمينات الاجتماعية في بيتك مثلاً سجلت عوائد سوقية بنحو 69 مليون دينار منذ بداية يوليو الجاري.

وأشار إلى أن البنك الاهلي المتحد ارتفعت قيمته السوقية خلال تلك الفترة.

وتضمن جدول أعمال الحمعية:

1 – الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة في شـان الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد ومرفقاته والموافقة عليه.

2 – الموافقة على توصية مجلس الإدارة بالاستحواذ على أسهم تمثل حتى 100 في المئة من أسهم رأسمال البنك الأهلي المتحد عن طريق تبادل الأسهم بمعدل التبادل البالغ سهم واحد من أسهم بيت التمويل الكويتي مقابل 2.695 سهم من أسهم البنك الأهلي المتحد، وتنفيذ هذا القرار معلق على أن يكون الاستحواذ بطريق تبادل الأسهم بالمعدل المحدد وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه أو يكلفه في تنفيذ جميع الإجراءات الخاصة بذلك، وفي تقديم عرض الاستحواذ واستيفاء ما يرتبط به من إجراءات.

3- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع لبيت التمويل الكويتي عن طريق إصدار عدد أسهم حده الأقصى 4،200،000،000 (أربعة آلاف ومائتي مليون سهم) بالقيمة الاسمية للسهم (مع تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسـور الأسهم) وتخصيص هذه الأسهم للمساهمين المسجلين في سجل مساهمي البنك الأهلي المتحد في اليوم الذي يتم تحديده وفقاً لإجراءات تنفيذ الاستحواذ على أساس سعر التبادل البالغ سهم واحد من أسهم بيت التمويل الكويتي مقابل 2.695 من أسهم البنك الأهلي المتحد مع تفويض مجلس الإدارة في معالجة كسور الأسهم، وتفويض المجلس في تحديد تاريخ تنفيذ القرار واصـدار أسهم زيادة رأس المال واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ زيادة رأس المال على ضوء التاريخ الذي يحدده المجلس لتنفيذ الاستحواذ.

4- تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضـه أو يكلفه في ذلك – دون إعادة العرض على الجمعية العامة غير العادية – بعد تنفيذ الاستحواذ فعليا في تحديد عدد أسهم رأس المال المصـدر والمدفوع وقيمتها وتعديل صياغة المادتين (8) من عقد التأسـيس و(7) من النظام الأساسي وإعادة التأشير بذلك في عقد التأسيس والنظام الأساسي وكافة السجلات الرسمية على ضوء عدد الأسهم الفعلي التي يتم إصدارها لمساهمي البنك الأهلي المتحد.

المصدر : جريدة الراي