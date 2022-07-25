النواف في رسالة إلى سمو الأمير: أعاهدكم بالمحافظة على مكاسبنا الوطنية والدستور والديموقراطية

تلقى سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد رسالة من فريق أول م.الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء.

وقال النواف في رسالته «يشرفني وقد تفضلتم سموكم رعاكم الله بإصدار أمركم السامي بتعييني رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفي بتشكيل أعضاء الوزارة الجديدة أن أرفع إلى مقام سموكم أسمى آيات الشكر والعرفان على الثقة السامية والتقدير الكبير».

وأضاف النواف «إذ تفضلتم سموكم وأوليتموني ثقتكم الغالية وهي أمانة عظيمة فإنني أسأل الله العون والسداد على حمل هذه المسؤولية مؤكدا لسموكم على الولاء والوفاء والإخلاص في خدمة الكويت وشعبها الكريم معاهدا سموكم حفظكم الله ورعاكم بالمحافظة على مكاسبنا الوطنية والدستور والديموقراطية ودولة المؤسسات التي ارتضاها أجدادنا وآباؤنا مواصلا بذل الغالي والنفيس لتحقيق النهضة الشاملة والتنمية والبناء على أرض الوطن الغالي وتحقيق ما يتطلع إليه أبناؤه الأبرار من رقي ورخاء».

وختم النواف «أدعو الله تعالى أن أكون على قدر ثقتكم السامية وأن يمدني سبحانه بعونه ويوفقني لخدمة بلادنا وأن يديم عليها الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار في ظل الرعاية الكريمة والقيادة الحكيمة لسموكم حفظكم الله ورعاكم. وتفضلوا سموكم بقبول أسمى آيات التقدير والاعتبار».ايه