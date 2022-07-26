“الإعلام” تمنع “THOR” من العرض

أخياتخذت رقابة وزارة الإعلام قرارها فيما يخص فيلم «Thor: Love and Thunder» الذي ابتكرته شركة «مارفل كومكس»، وذلك بمنعه من العرض نهائياً في كافة دور العرض السينماية داخل دولة الكويت، وذلك بعد مراقبته ومشاهدته من قبل اللجان المختصة.

وتم اتخاذه بناء على ظهور إحدى الشخصيات المثلية في الفيلم، مع رفض الشركة المنتجة له «والت ديزني» حذف تلك المشاهد التي تظهر بها الشخصية قبل تسليمه، الأمر الذي يتعارض قطعياً مع سياسة عرض الأفلام في الكويت.

يذكر أن الفيلم هو الجزء الرابع من السلسلة، ويعتبر تكملة للجزء السابق منه «Thor: Ragnarok» الذي تم عرضه في العام 2017، وهو من تأليف جينفير كايتن روبنسون وتايكا وايتيتي الذي تصدى أيضاً للإخراج، ومن بطولة كريس هيمسوورث، ناتالي بورتمان، كريستيان بيل وغيرهم من النجوم، وأخيراً تصدر إيرادات السينما الأميركية للأسبوع الثاني على التوالي.