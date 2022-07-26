رمضان: ظواهر جوية نادرة خلال الأيام المقبلة

قال خبير الأرصاد الجوية، عيسى رمضان، إن الأيام المقبلة، ستشهد ظواهر جوية نادرة متوقعة، حيث تبدأ بعد غد الخميس أيام المرزم الرطبة، وتنتهي أيام الجوزاء الثانية، لندخل بذلك فترات ترتفع فيها معدلات الرطوبة ودرجات الحرارة، وذلك قبل ظهور نجم سهيل في نهاية شهر أغسطس المقبل.

وأضاف رمضان في تصريح اليوم الثلاثاء أنه من المتوقع خلال الأيام المقبلة، امتداد كتلة هوائية رطبة جداً ممتدة من بحر العرب والخليج العربي تصاحبها سحب متفرقة قد تكون ركامية رعدية أحيانا في فترة، مبيناً أنه لسنوات طويلة لم تهطل أو تتكون السحب في مثل هذا الوقت من فصل الصيف الا نادرا وبشكل بسيط جدا.

وأوضح أنه من المتوفع أن ترتفع الرطوبة النسبية وتتحول الرياح إلى الجنوب الشرقي، وذلك اعتباراً من مساء يوم غد الأربعاء، لتزيد الرطوبة نهار الخميس وتستمر لمدة أسبوع تقريباً، وتكون مصحوبة بطقس حار رطب مرهق وغائم جزئياً مع فرصة لبعض الامطار المتفرقة تكون رعدية أحيانا في بعض المناطق.

وأفاد بأن فرصة هطول الأمطار تبدأ من يوم الجمعة وتستمر لعدة أيام، وينخفض معها مستوى الرؤية الأفقية داعياً إلى أخذ الحذر والحيطة.