محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 27 يوليو 2022

26 يوليو، 2022
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأربعاء
27 يوليو 2022

حالة الطقس
نهارًا:
حار و غائم جزئيا و رطب نسبيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة .

ليلاً:
حار إلى مائل للحرارة و غائم جزئيا و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 46°
الحرارة الصغرى: 34&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3 &#160 قدم.

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