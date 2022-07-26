البطل الكويتي فيصل بوربيع يحقق ذهبية العالم للدراجات المائية “ستوك”

حقق البطل الكويتي الواعد للدراجات المائية، فيصل طه بوربيع، لاعب منتخبنا الوطني، درع المركز الأول والميدالية الذهبية في فئة «ستوك» ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة العالم للدراجات المائية 2022 – جولة أوروبا – التي نظمها الاتحاد العالمي للدراجات المائية في بولندا بمشاركة 300 متسابق مثلوا منتخبات وفرق 33 دولة.

وفي فئة كبار المحترفين، لازم سوء الحظ حامل اللقب وبطل الموسم الماضي محمد إبراهيم بوربيع وزميله البطل العالمي محمد جاسم الباز في سباقات البطولة بسبب أعطال ميكانيكية في دراجتيهما رغم تصدرهما المراكز الأولى في التصفيات، كما لازم سوء الحظ أيضا بقية لاعبي المنتخب وليد العدساني وسالم المطوع وفهد الريس في تحقيق نتائج متقدمة.

وتبقى حظوظ المنتخب قائمة بقوة للتعويض وذلك من خلال خوض منافسات الجولة الثانية – جولة أميركا – التي ستقام في ولاية أريزونا الأميركية مطلع أكتوبر المقبل والجولة الثالثة والأخيرة، الآسيوية التي ستقام في باتايا التايلندية على كأس ملك تايلند خلال شهر ديسمبر المقبل.