“التربية”: إعلان نتائج اختبارات الدور الثاني لطلبة الـ12.. ظهر اليوم

قالت وزارة التربية، إن نتائج اختبارات الدور الثاني، لطلبة المرحلة الثانوية (الصف الـ12)، بقسميه العلمي والأدبي، وكذلك التعليم الديني، ستعلن بعد ظهر اليوم الثلاثاء، على موقعها الإلكتروني الرسمي. بحسب تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي في موقع «تويتر».
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