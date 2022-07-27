أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية بأنها ستقوم بتوزيع الدفعة الثالثة من القسائم الحكومية في مدينة جنوب سعد العبدالله N2 والتي تشتمل على 222 قسيمة بمساحة 400 متر مربع للمخصص لهم حتى تاريخ 4/8/2002.
وقالت المؤسسة في بيان لها أن توزيع البطاقات سيكون يومي الخميس والاثنين المقبلين، وتوزيع بطاقات الاحتياط يوم الثلاثاء 2 أغسطس، على أن يتم إجراء عملية القرعة يوم الأربعاء 3 أغسطس.
وبينت «السكنية» أنه على المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) الساعة التاسعة صباحاً في المواعيد المبينة أعلاه،مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.
وأضافت أن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليه في التخصيص.
ونوهت «السكنية» بأنه على المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في بهذا المشروع ولم ترد أسماؤهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة في منطقة (جنوب السرة) المسرح في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الثلاثاء الموافق 2/8/2022 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.
وأهابت بالمواطنين التعاون معها والتقيد بالمواعيد المذكورة أعلاه، حيث أنه لن يسمح بدخول القاعة إلا لصاحب العلاقة فقط، مع إمكانية تسليم بطاقات دخول القرعة لمن وردت أسماؤهم على هذه الدفعة.
أسماء المواطنين المشمولين بقرعة قسائم «جنوب سعد العبدالله N2»:
0001 فايز ناصر سالم حسين
0002 محمد فيحان علي الشريف المطيري
0003 احمد علي عيسى حيدر
0004 عبدالله محمد غلوم نور
0005 يوسف منشر عيد العصيمي
0006 نصار سالم محمد الفراع العازمي
0007 خالد سلطان صالح المجروب
0008 عياد سليمان عياد العازمي
0009 نايف نشمي شنيف الفضلي
0010 منصور فهد على المطيرى
0011 علي عبدالرضا علي عبدالله
0012 نواف مرزوق نومان المطيري
0013 فهيد محمد فهيد السبيعى
0014 فيصل مخلف فهيد العازمى
0015 عامر حمد ناصر الصويان
0016 مشعل مفرح على الشمري
0017 سعد مطلق جمعان بوسمري
0018 على حسين عبدالله الكندري
0019 احمد مناحي نزال الشمري
0020 حمد خالد عريفج العازمى
0021 خالد ماطر محمد الرشيدى
0022 محمد سليمان محسن الموسوى
0023 محمد على حسين الشطى
0024 جاسم عبدالله ناصر الراشد
0025 على ذعار فهيد فهاد
0026 فيصل عبدالرحمن احمد الكندري
0027 فيصل فهد عايض الحميدانى
0028 صنيتان مطلق صنيهيت خريص المطيري
0029 عدنان فهد موسى السعد
0030 ناصر سلطان خزام العتيبى
0031 ملفى محمد مجبل العازمي
0032 فهد عبدالرحمن احمد الكندرى
0033 عبدالرحمن حسين على عبدالله
0034 محمد نشمى زامل الرشيدى
0035 فيصل صالح عواد السعيد
0036 عبدالله سعود شريده الشمري
0037 علي عباس سالم خدادا
0038 فهد عبدالله فهد العجمى
0039 مشعل صنهات عايض راشد
0040 خالد محمد هزاع العازمي
0041 حمزه عباس سليمان احمد
0042 عبدالله نجم عبدالله الشمرى
0043 ايمن عبدالله عبدالكريم العزاز
0044 فهد نصار صنهات العازمي
0045 طلال سليمان عبداللطيف علي
0046 مبارك عدنان مبارك الرفاعي
0047 مشعل بدر علي الشطي
0048 طلال يوسف سعود الحسيني
0049 مساعد مناحى زيد على
0050 مرزوق مهدي حمود الصواغ
0051 حسين جعفر جراغ اسماعيل
0052 عبدالرحمن يوسف احمد العمران
0053 عبدالله مبارك فهد الداهوم
0054 احمد سعود راشد الفزير
0055 عادل احمد علي شهاب الكندري
0056 فايز بدر مغيز العتيبي
0057 نواف رجعان سعد الجويسرى
0058 لافي محماس خالد العتيبي
0059 مشعل خالد مخلد المطيري
0060 خالد راجح ناصر فهد
0061 راشد ناصر راشد الابراهيم الرويشد
0062 عبدالله مبارك معطش الهطلاني
0063 فهد ناصر فهد المطوع
0064 محمد حميدى هويدى الحبينى
0065 محمد مبارك مطرود العازمى
0066 محمد غايب سالم العازمي
0067 انور فهد مبارك الساير
0068 نادر زيد جامع الحربى
0069 خالد صالح سعود الشحومى
0070 محمد فهد هذال الصواغ
0071 طلال فهد حماد العتيبي
0072 محمد عبدالجليل سيد حسين الطبطبائى
0073 يوسف كاظم شاكر المتروك
0074 عبدالعزيز حمود مرزوق هداب
0075 سلطان مبارك سلطان السداني
0076 عبدالرحيم عايش مرزوق الجويسري
0077 عبدالله طامي محمد العازمي
0078 صلاح سعود سالم العازمى
0079 عمر راشد احمد الحقان
0080 محمد فهد وحش الزعبى
0081 نايف جديان ثعيان البغيلي الرشيدى
0082 يوسف فريج خلف العنزى
0083 حامد مناور غنيم العازمى
0084 عبدالله حباب سندى الرشيدى
0085 علي حمد حسين العجمى
0086 احمد جزا جابر الرشيدى
0087 محمد ابراهيم مزعل الدوسرى
0088 صالح محمد سعد فزران الرشيدي
0089 مشارى دغيم مساعد البغيلى
0090 سالم محمد عوض العجمي
0091 سكينه سردار على حماده وشقيقتها فريده
0092 مفلح عيد مفلح فالح الرشيدى
0093 صالح عبدالصمد علي بن صفر
0094 فاضل محمد مبارك العجمي
0095 مساعد رجعان مبارك الهبيدة
0096 عبدالله فهد حمد الهران
0097 خالد جارالله عبدالعزيز الدغيشم
0098 علي عباس حسين المويل
0099 محمد جمعه محمد الكندري
0100 عبدالله خالد عبدالله الحويله
0101 علي حمود حمد الحميدى
0102 فهد علي حسن التوره
0103 بدر عبدالله جزا الديحانى
0104 يوسف خالد محمد العويهان
0105 فارس عموش جارد المطيرى
0106 عبدالله فهد فاهد العتيبي
0107 بدر نبهان راشد السبيت العازمي
0108 احمد يعقوب احمد الخرس
0109 انور سالم ناصر العازمى
0110 محمد عبدالحسين فالح حسن السهم الناصر
0111 فهد احمد عبداللطيف الفهد
0112 محمد مجبل منصور العازمى
0113 محمد فاضل طالب العجمى
0114 جمال عوده عشوان الشمرى
0115 علي براك فهد العازمي
0116 محمد ناصر سعد الصالح
0117 مفرح متعب علوش عوض
0118 سليمان خيرالله ناصر
0119 عامر ظافر عامر المحفوظ
0120 شهاب احمد شهاب الطليحي
0121 عبدالمحسن حمد ضيدان الشمرى
0122 عبيد عبدالله عبيد بوحواس
0123 سلطان كميخ فهيد العجمى
0124 راشد سعيد راشد هندى
0125 على يوسف احمد ابراهيم
0126 جراح خالد نصار العجمى
0127 سالم محمد ابراهيم العجمى
0128 سيف عبدالله رباح المطيرى
0129 مهدي معيكل عيد العجمي
0130 مبارك خليف سعود عواد
0131 منصور حزام شافى مجول
0132 مشعل فهد ناصر علي
0133 خالد محمد احمد على
0134 مشارى مطلق سعد المفرح
0135 يوسف مسلم سلمان العازمى
0136 مبارك محمد فرج السبيعى
0137 عثمان نايف هملول العتيبي
0138 مناع محمد علي العجمي
0139 وقيان مفرح حاضر السبيعي
0140 جراح سعد مطلق الهاجري
0141 ابراهيم محمد حجي الحمادي
0142 جابر بادي بداي المطيري
0143 محمد عبد الرحمن حطاب العجمى
0144 محمد عبد الله عبد الرحيم الكندرى
0145 صقر الزقع جمعان الرشيدى
0146 بدر منصور منصور عبدالكريم
0147 مبارك حسن عامر الجعيدى
0148 هادى صمعان عبدالهادى العجمى
0149 فهد سعد محمد العسكر العجمى
0150 احمد محمد مرزوق عايض
0151 خالد سعود مهنا الرشيدى
0152 عبدالهادى عبدالرحمن بداى المطيرى
0153 خالد عبدالرحمن سليمان المرشود
0154 بدر صنيتان صنهات الديحاني
0155 عبدالله جواد حسين سلطان
0156 طارق حسن عبدالله السبتي
0157 فواز بدر سالم الشطي
0158 على جعفر ناصر الاربش
0159 عادل عبدالله عيسى القلاف
0160 فاضل عبدالكريم عبدالرحيم الصفار
0161 حسن ملفوف فهد فهاد
0162 سعود قبلان سند العتيبي
0163 فيصل جاسم شرهان مجيد
0164 مشعل محسن مهنا العتيبى
0165 عبدالله مبارك محمد الجبرى
0166 ضاوى براك صياح العتيبى
0167 مشعل فارس مشعان البراك الرشيدي
0168 عيد عبيد محمد الرشيدى
0169 مخلد محمد صنت المطيرى
0170 اسامه بدر خالد البحوه
0171 عبدالرحمن سعود خليل الياسين
0172 محمد جابر أحمد المحمد
0173 سطام سعد مزيد المطيري
0174 خالد احمد عبدالله الفيلكاوى
0175 موسى على عبدالله الحداد
0176 فهد اسماعيل ضيف الجدى
0177 يوسف خالد هجاج الشمرى
0178 محمد سعران سالم الدماج
0179 عبدالله فهيد دمشق العجمي
0180 مشعل نزال تركي المطيري
0181 على حمود ثقل الهاجرى
0182 مشعل احمد زيد الزيد
0183 محمد عبدالله مرزوق الرشيدى
0184 خالد سعد راشد ابولبقه
0185 عمر عبدالعزيز ابراهيم محمد الكندري
0186 منذر ميثم كاظم محمد
0187 محمد حسين علي محمد اسماعيل
0188 عبدالله محمد عبدالله الحمادي
0189 مشارى عبداللطيف الزايد
0190 حامد غلوم حسن محمد
0191 سالم سلطان احمد الانصاري
0192 ممدوح حامد حسين المشيعيب
0193 ناصر ضاوى ناشى العصيمى
0194 عبدالله صالح يوسف المسكتي
0195 سالم معيجل نايف العنزي
0196 حسين عبدالله ناصر القبندى
0197 محمد عامر محمد الجعيدى
0198 منصور ماطر محمد المطيرى
0199 متعب سعود نفاع الرشيدى
0200 حسن خالد على السيحان
0201 نايف حبيب راشد المطيري
0202 خالد خليل ذاير الديحانى
0203 بدر محمد سعد المحجان
0204 مصطفي احمد اسد سيف محمد
0205 يوسف حسين على الشاهين
0206 احمد محمد عبدالله الظفيرى
0207 فيصل محمد شاهر العتيبى
0208 خالد سلمان مبارك الخرينج
0209 عبدالرحمن سليمان على الهويدي
0210 سالم علي حسين السلمان بوحسن
0211 محمد يعقوب يوسف محارب المحارب
0212 علي نهير ناهس المطيري
0213 علي حسين ثامر الديحاني
0214 سعد راشد خلف الحربى
0215 فهد عبدالله نجر المهيلب
0216 برجس متعب مانع ثاني
0217 علي موسى محمد الغريب
0218 زيد عباس زيد العتيبي
0219 يوسف على سيدناصر البهبهاني
0220 عبدالعزيز عايض هادي العازمي
0221 محمد سيف فهد اللميع العازمي
0222 عبدالله سيف جاعد الرشيدي
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