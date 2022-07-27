أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية بأنها ستقوم بتوزيع الدفعة الثالثة من القسائم الحكومية في مدينة جنوب سعد العبدالله N2 والتي تشتمل على 222 قسيمة بمساحة 400 متر مربع للمخصص لهم حتى تاريخ 4/8/2002.

وقالت المؤسسة في بيان لها أن توزيع البطاقات سيكون يومي الخميس والاثنين المقبلين، وتوزيع بطاقات الاحتياط يوم الثلاثاء 2 أغسطس، على أن يتم إجراء عملية القرعة يوم الأربعاء 3 أغسطس.

وبينت «السكنية» أنه على المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) الساعة التاسعة صباحاً في المواعيد المبينة أعلاه،مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.

وأضافت أن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليه في التخصيص.

ونوهت «السكنية» بأنه على المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في بهذا المشروع ولم ترد أسماؤهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة في منطقة (جنوب السرة) المسرح في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الثلاثاء الموافق 2/8/2022 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.

وأهابت بالمواطنين التعاون معها والتقيد بالمواعيد المذكورة أعلاه، حيث أنه لن يسمح بدخول القاعة إلا لصاحب العلاقة فقط، مع إمكانية تسليم بطاقات دخول القرعة لمن وردت أسماؤهم على هذه الدفعة.

أسماء المواطنين المشمولين بقرعة قسائم «جنوب سعد العبدالله N2»:

0001 فايز ناصر سالم حسين

0002 محمد فيحان علي الشريف المطيري

0003 احمد علي عيسى حيدر

0004 عبدالله محمد غلوم نور

0005 يوسف منشر عيد العصيمي

0006 نصار سالم محمد الفراع العازمي

0007 خالد سلطان صالح المجروب

0008 عياد سليمان عياد العازمي

0009 نايف نشمي شنيف الفضلي

0010 منصور فهد على المطيرى

0011 علي عبدالرضا علي عبدالله

0012 نواف مرزوق نومان المطيري

0013 فهيد محمد فهيد السبيعى

0014 فيصل مخلف فهيد العازمى

0015 عامر حمد ناصر الصويان

0016 مشعل مفرح على الشمري

0017 سعد مطلق جمعان بوسمري

0018 على حسين عبدالله الكندري

0019 احمد مناحي نزال الشمري

0020 حمد خالد عريفج العازمى

0021 خالد ماطر محمد الرشيدى

0022 محمد سليمان محسن الموسوى

0023 محمد على حسين الشطى

0024 جاسم عبدالله ناصر الراشد

0025 على ذعار فهيد فهاد

0026 فيصل عبدالرحمن احمد الكندري

0027 فيصل فهد عايض الحميدانى

0028 صنيتان مطلق صنيهيت خريص المطيري

0029 عدنان فهد موسى السعد

0030 ناصر سلطان خزام العتيبى

0031 ملفى محمد مجبل العازمي

0032 فهد عبدالرحمن احمد الكندرى

0033 عبدالرحمن حسين على عبدالله

0034 محمد نشمى زامل الرشيدى

0035 فيصل صالح عواد السعيد

0036 عبدالله سعود شريده الشمري

0037 علي عباس سالم خدادا

0038 فهد عبدالله فهد العجمى

0039 مشعل صنهات عايض راشد

0040 خالد محمد هزاع العازمي

0041 حمزه عباس سليمان احمد

0042 عبدالله نجم عبدالله الشمرى

0043 ايمن عبدالله عبدالكريم العزاز

0044 فهد نصار صنهات العازمي

0045 طلال سليمان عبداللطيف علي

0046 مبارك عدنان مبارك الرفاعي

0047 مشعل بدر علي الشطي

0048 طلال يوسف سعود الحسيني

0049 مساعد مناحى زيد على

0050 مرزوق مهدي حمود الصواغ

0051 حسين جعفر جراغ اسماعيل

0052 عبدالرحمن يوسف احمد العمران

0053 عبدالله مبارك فهد الداهوم

0054 احمد سعود راشد الفزير

0055 عادل احمد علي شهاب الكندري

0056 فايز بدر مغيز العتيبي

0057 نواف رجعان سعد الجويسرى

0058 لافي محماس خالد العتيبي

0059 مشعل خالد مخلد المطيري

0060 خالد راجح ناصر فهد

0061 راشد ناصر راشد الابراهيم الرويشد

0062 عبدالله مبارك معطش الهطلاني

0063 فهد ناصر فهد المطوع

0064 محمد حميدى هويدى الحبينى

0065 محمد مبارك مطرود العازمى

0066 محمد غايب سالم العازمي

0067 انور فهد مبارك الساير

0068 نادر زيد جامع الحربى

0069 خالد صالح سعود الشحومى

0070 محمد فهد هذال الصواغ

0071 طلال فهد حماد العتيبي

0072 محمد عبدالجليل سيد حسين الطبطبائى

0073 يوسف كاظم شاكر المتروك

0074 عبدالعزيز حمود مرزوق هداب

0075 سلطان مبارك سلطان السداني

0076 عبدالرحيم عايش مرزوق الجويسري

0077 عبدالله طامي محمد العازمي

0078 صلاح سعود سالم العازمى

0079 عمر راشد احمد الحقان

0080 محمد فهد وحش الزعبى

0081 نايف جديان ثعيان البغيلي الرشيدى

0082 يوسف فريج خلف العنزى

0083 حامد مناور غنيم العازمى

0084 عبدالله حباب سندى الرشيدى

0085 علي حمد حسين العجمى

0086 احمد جزا جابر الرشيدى

0087 محمد ابراهيم مزعل الدوسرى

0088 صالح محمد سعد فزران الرشيدي

0089 مشارى دغيم مساعد البغيلى

0090 سالم محمد عوض العجمي

0091 سكينه سردار على حماده وشقيقتها فريده

0092 مفلح عيد مفلح فالح الرشيدى

0093 صالح عبدالصمد علي بن صفر

0094 فاضل محمد مبارك العجمي

0095 مساعد رجعان مبارك الهبيدة

0096 عبدالله فهد حمد الهران

0097 خالد جارالله عبدالعزيز الدغيشم

0098 علي عباس حسين المويل

0099 محمد جمعه محمد الكندري

0100 عبدالله خالد عبدالله الحويله

0101 علي حمود حمد الحميدى

0102 فهد علي حسن التوره

0103 بدر عبدالله جزا الديحانى

0104 يوسف خالد محمد العويهان

0105 فارس عموش جارد المطيرى

0106 عبدالله فهد فاهد العتيبي

0107 بدر نبهان راشد السبيت العازمي

0108 احمد يعقوب احمد الخرس

0109 انور سالم ناصر العازمى

0110 محمد عبدالحسين فالح حسن السهم الناصر

0111 فهد احمد عبداللطيف الفهد

0112 محمد مجبل منصور العازمى

0113 محمد فاضل طالب العجمى

0114 جمال عوده عشوان الشمرى

0115 علي براك فهد العازمي

0116 محمد ناصر سعد الصالح

0117 مفرح متعب علوش عوض

0118 سليمان خيرالله ناصر

0119 عامر ظافر عامر المحفوظ

0120 شهاب احمد شهاب الطليحي

0121 عبدالمحسن حمد ضيدان الشمرى

0122 عبيد عبدالله عبيد بوحواس

0123 سلطان كميخ فهيد العجمى

0124 راشد سعيد راشد هندى

0125 على يوسف احمد ابراهيم

0126 جراح خالد نصار العجمى

0127 سالم محمد ابراهيم العجمى

0128 سيف عبدالله رباح المطيرى

0129 مهدي معيكل عيد العجمي

0130 مبارك خليف سعود عواد

0131 منصور حزام شافى مجول

0132 مشعل فهد ناصر علي

0133 خالد محمد احمد على

0134 مشارى مطلق سعد المفرح

0135 يوسف مسلم سلمان العازمى

0136 مبارك محمد فرج السبيعى

0137 عثمان نايف هملول العتيبي

0138 مناع محمد علي العجمي

0139 وقيان مفرح حاضر السبيعي

0140 جراح سعد مطلق الهاجري

0141 ابراهيم محمد حجي الحمادي

0142 جابر بادي بداي المطيري

0143 محمد عبد الرحمن حطاب العجمى

0144 محمد عبد الله عبد الرحيم الكندرى

0145 صقر الزقع جمعان الرشيدى

0146 بدر منصور منصور عبدالكريم

0147 مبارك حسن عامر الجعيدى

0148 هادى صمعان عبدالهادى العجمى

0149 فهد سعد محمد العسكر العجمى

0150 احمد محمد مرزوق عايض

0151 خالد سعود مهنا الرشيدى

0152 عبدالهادى عبدالرحمن بداى المطيرى

0153 خالد عبدالرحمن سليمان المرشود

0154 بدر صنيتان صنهات الديحاني

0155 عبدالله جواد حسين سلطان

0156 طارق حسن عبدالله السبتي

0157 فواز بدر سالم الشطي

0158 على جعفر ناصر الاربش

0159 عادل عبدالله عيسى القلاف

0160 فاضل عبدالكريم عبدالرحيم الصفار

0161 حسن ملفوف فهد فهاد

0162 سعود قبلان سند العتيبي

0163 فيصل جاسم شرهان مجيد

0164 مشعل محسن مهنا العتيبى

0165 عبدالله مبارك محمد الجبرى

0166 ضاوى براك صياح العتيبى

0167 مشعل فارس مشعان البراك الرشيدي

0168 عيد عبيد محمد الرشيدى

0169 مخلد محمد صنت المطيرى

0170 اسامه بدر خالد البحوه

0171 عبدالرحمن سعود خليل الياسين

0172 محمد جابر أحمد المحمد

0173 سطام سعد مزيد المطيري

0174 خالد احمد عبدالله الفيلكاوى

0175 موسى على عبدالله الحداد

0176 فهد اسماعيل ضيف الجدى

0177 يوسف خالد هجاج الشمرى

0178 محمد سعران سالم الدماج

0179 عبدالله فهيد دمشق العجمي

0180 مشعل نزال تركي المطيري

0181 على حمود ثقل الهاجرى

0182 مشعل احمد زيد الزيد

0183 محمد عبدالله مرزوق الرشيدى

0184 خالد سعد راشد ابولبقه

0185 عمر عبدالعزيز ابراهيم محمد الكندري

0186 منذر ميثم كاظم محمد

0187 محمد حسين علي محمد اسماعيل

0188 عبدالله محمد عبدالله الحمادي

0189 مشارى عبداللطيف الزايد

0190 حامد غلوم حسن محمد

0191 سالم سلطان احمد الانصاري

0192 ممدوح حامد حسين المشيعيب

0193 ناصر ضاوى ناشى العصيمى

0194 عبدالله صالح يوسف المسكتي

0195 سالم معيجل نايف العنزي

0196 حسين عبدالله ناصر القبندى

0197 محمد عامر محمد الجعيدى

0198 منصور ماطر محمد المطيرى

0199 متعب سعود نفاع الرشيدى

0200 حسن خالد على السيحان

0201 نايف حبيب راشد المطيري

0202 خالد خليل ذاير الديحانى

0203 بدر محمد سعد المحجان

0204 مصطفي احمد اسد سيف محمد

0205 يوسف حسين على الشاهين

0206 احمد محمد عبدالله الظفيرى

0207 فيصل محمد شاهر العتيبى

0208 خالد سلمان مبارك الخرينج

0209 عبدالرحمن سليمان على الهويدي

0210 سالم علي حسين السلمان بوحسن

0211 محمد يعقوب يوسف محارب المحارب

0212 علي نهير ناهس المطيري

0213 علي حسين ثامر الديحاني

0214 سعد راشد خلف الحربى

0215 فهد عبدالله نجر المهيلب

0216 برجس متعب مانع ثاني

0217 علي موسى محمد الغريب

0218 زيد عباس زيد العتيبي

0219 يوسف على سيدناصر البهبهاني

0220 عبدالعزيز عايض هادي العازمي

0221 محمد سيف فهد اللميع العازمي

0222 عبدالله سيف جاعد الرشيدي