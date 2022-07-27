“هيئة الرياضة”: صرف راتب تشجيعي للاعبي كرة القدم المتفرغين يصل إلى 800 دينار

أعلنت الهيئة العامة للرياضة اليوم الأربعاء صرف راتب تشجيعي للاعبي كرة القدم المتفرغين بشكل كامل يصل إلى 800 دينار كويتي (نحو 640ر2 ألف دولار أمريكي) وذلك بهدف دعمهم وتشجعيهم لتطوير مستواهم الفني.

وقال المدير العام للهيئة بالانابة الدكتور صقر الملا في مؤتمر صحفي بمناسبة انطلاق المرحلة الثانية من الاحتراف الرياضي إن الراتب التشجيعي يضاف إلى راتب اللاعبين من جهة عملهم الحكومية أو القطاع الخاص الذي تمتلك فيه الحكومة نسبة أكثر من 50 بالمئة على أن تلحق بقية الألعاب بكرة القدم في المرحلة الثالثة.

وأوضح الملا أنه تم تفعيل النظام الإلكتروني للاحتراف الكلي بجانب إمكانية تحويل الراتب من قبل النادي بشكل شهري ومباشر لتسهيل عملية الصرف والمراقبة بعدما تم رصد سلبيات تتمثل بعدم حصول بعض اللاعبين على عقودهم مع النادي.

وأكد أن هذا الامر مرفوض وسيخضع للرقابة المستمرة من قبل الهيئة حتى يتم تطبيق استراتيجيتها لافتا إلى حرص الهيئة على زيادة المبالغ المالية ودعم اللاعبين من خلال التعاون مع وزارة المالية لتحقيق المزيد الانجازات في المحافل الدولية ورفع علم الكويت عاليا فيها.

وبين أن الوصول إلى الاحتراف الكامل يتضمن أربعة مراحل تخضع كل منها للتقييم قبل تنفيذ المرحلة الأخرى موضحا أن المرحلة الأولى هي التفرغ الموسمي لجميع اللاعبين بكافة الألعاب حيث استفاد 140 لاعبا و14 مدربا و18 اداريا من التفرغ الموسمي خلال الموسم الرياضي الماضي.

ولفت إلى أن المرحلة الثانية هي توفير الدعم والراتب التشجيعي للعبة كرة القدم ضمن العمل المؤسسي لتنفيذ استراتيجية تطوير الرياضة 2022-2028 التي أطلقها وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب السابق عبدالرحمن المطيري ومجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة من أجل تطوير ودعم اللاعبين الكويتيين.

وذكر الملا أن المرحلة الثالثة ستضم الرياضات الأخرى فيما تشمل المرحلة الرابعة التشريعات الرياضية الخاصة بتطوير منظومة الرياضة الكويتية.

وأشار إلى دخول رياضة المرأة ضمن منظومة الاحتراف من خلال التعاون مع مسؤولي اللجنة النسائية باللجنة الأولمبية الكويتية في عدد من الألعاب الفردية بجانب كرة قدم الصالات وإضافة رياضات مهمة حققت انجازات في الوسط الرياضي منها الدراجات والفروسية.