مجموعة من نواب “اعتصام بيت الأمة” يدعون إلى إيجاد أرضية مشتركة لبناء كويت المستقبل

تقدم مجموعة من النواب بخطاب قالوا فيه: «نتوجه بخطابنا هذا بالشكر والتقدير والثناء، إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما، وإلى كافة أبناء الشعب الكويتي، على تأكيدهم الدائم والمستمر على تمسكهم بأحكام بالدستور».

وأضافوا «انطلاقا من الخطاب التاريخي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد، والذي تلاه سمو ولي عهده الأمين في 22 يونيو 2022، وأكد خلاله على احترام الإرادة الشعبية وعليه نؤكد نحن النواب على التزامنا في برنامج العمل الإصلاحي «استقامة واستدامة»، الذي أعلنت عنه كتلة الإخوة النواب الخمسة تتويجا لمؤتمر «شركاء في الإصلاح والبناء»، والذي تضمن مشاريع واقتراحات بقوانين النواب المعتصمين وغيرهم، بمشاركة مجاميع شبابية وثلة من الخبراء والمتخصصين».

وأوضحوا «إيمانا منا بالعمل الجماعي وتضافر الجهود لبلوغ الغاية في الإصلاح المنشود، وندعو جميع مكونات المجتمع إلى التعاون والتنسيق، لإيجاد أرضية مشتركة ننطلق من خلالها جميعا لبناء كويت المستقبل».