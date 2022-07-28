الرشيد: لم أبلغ رسمياً حق هذه اللحظة بأي إحالة إلى محكمة الوزراء

قال وزير المالية عبدالوهاب الرشيد، إن الإحالة للجنة التحقيق بمحكمة الوزراء، إجراء اعتيادي أمام أي بلاغ ولم أبلغ رسمياً حق هذه اللحظة، بأي احالة أو تحقيق، وإذا تم ذلك، سنزود الجهات المعنية بكل ما نملك من أدلة دامغة.

وأضاف الرشيد في منشور على حسابه على تويتر:«أثق بصحة موقفنا القانوني وسلامة الإجراءات وتسلسلها والحرص على مصلحة الصندوق السيادي، وأنفي نفياً قاطعاً كل ما ورد من اتهامات بوسائل التواصل الاجتماعي والتي يتم الترويج لها، فهي اتهامات كلها كذب وبهتان».

وتابع: «لن أقبل بإقحام الصندوق السيادي بأجندات وخلافات شخصية مشبوهة، وسنقابل كل ما من شأنه الاضرار بسمعة الكويت بحزم عبر كل الوسائل القانونية المتاحة جنائياً ومدنيآ ضد أي كان».