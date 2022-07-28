رفع التخصيص على مشروع شرق تيماء فئة “من باع بيته”

أعلنت المـؤسســة العـامـة للرعـايــة السـكنيــة للمواطنين المشمولين بأحكام القانون رقم (2015/2) فئة “من باع بيته” والذي يسري عليهم هذا القانون والمخاطبين بأحكامه ولمن قام ببيع مسكنه بعد تاريخ العمل بالقانون 1992/20 والمقيد لهم طلب مسكن ملائم في سجلات المؤسسة وحتى تاريخ 2007/06/30، والراغبين بالتخصيص على مشروع شرق تيماء وذلك اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 2022/08/01 ، استقبال طلبات التخصيص في مبنى المؤسسة إدارة خدمة المواطن خلال الفترة الصباحية من 8:30 صباحا حتى 1 من بعد الظهر أو خلال الفترة المسائية من 4 مساء حتى 7 مساء.