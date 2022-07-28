محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 29 يوليو 2022

28 يوليو، 2022
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الجمعة
29 يوليو 2022

حالة الطقس
نهارًا:
حار و رطب نسبيا و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 40 كم/ساعة مع فرصة ضئيلة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا .

ليلاً:
حار إلى مائل للحرارة و غائم جزئيا و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 – 40 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق و فرصة ضئيلة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا .

الحرارة العظمى: 42°
الحرارة الصغرى: 30&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 5 &#160 قدم.

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