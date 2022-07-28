“التربية” تتعاقد مع 170 معلماً ومعلمة أردنيين

قال السفير الكويتي لدى الأردن عزيز الديحاني اليوم الخميس أن اللجنة المكلفة من وزارةالتربية الكويتية لإجراء المقابلات الشخصية مع عدد من المعلمين والمعلمات لمختلف التخصصات للعمل في مدارس البلاد اتمت التعاقد مع 170 معلما ومعلمة للعمل لديها.

وقال السفير الديحاني في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أن هذا الاختيار جاء بعد إجراء الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية للمتقدمين لهذه الوظيفة.

وأعرب الديحاني عن تمنياته بالتوفيق لمن يتم ترشيحه مشيرا الى انهم سيكونون استكمالا ايجابيا للتعليم في الكويت.