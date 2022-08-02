4 دول تعلن اليوم رسميا ترشيحها المشترك لاستضافة مونديال 2030

تعلن دول الأوروغواي والأرجنتين وتشيلي والباراغواي رسميا اليوم ترشيحها المشترك لتنظيم كأس العالم لكرة القدم عام 2030 والذي يصادف الذكرى المئوية للمسابقة التي أقيمت نسختها الأولى في مونتيفيديو. و

سيتم الإعلان الرسمي على هذا الترشيح المشترك اليوم في تمام الساعة 13:30 ظهرا بالتوقيت المحلي (16:30 بتوقيت غرينيتش) في ملعب سنتيناريو في مونتيفيديو حيث أقيمت المباراة النهائية عام 1930 بين الأوروغواي والأرجنتين (4-2).

ويهدف الترشيح المشترك للدول الأربع أيضا إقامة المباراة النهائية لنسخة 2030 على الملعب ذاته.

وكتب رئيس الاتحاد الأميركي الجنوبي لكرة القدم («كونميبول») أليخاندرو دومينغيس على تويتر «في الوقت الذي تحتفل فيه كأس العالم بالذكرى المئوية لتأسيسها، يجب أن تعود إلى موطنها الأصلي، أمريكا الجنوبية».

وقال وزير الرياضة الأوروغوياني سيباستيان باوسا: «بالنسبة لنا، يجب أن يطلق عليها كأس العالم للذكرى المئوية 2030». وأضاف «ما يجب أن نركز عليه هو الذكرى المئوية لكأس العالم. سيكون الاحتفال بمرور 100 عام على أول كأس عالم هنا. عودة إلى الأسطورة، والعودة إلى الجذور!».

وكانت الدول الأربع التزمت قبل أكثر من ثلاث سنوات بتأسيس لجنة منظمة محلية للتنسيق مع الهيئة الحاكمة للعبة في أمريكا الجنوبية للتخطيط لترشيحها. وستكون النسخة السادسة من كأس العالم التي تقام في أمريكا الجنوبية، بعد 1930 (الأوروغواي)، 1950 (البرازيل)، 1962 (تشيلي)، 1978 (الأرجنتين) و2014 (البرازيل).

وسيواجه الملف الأميركي الجنوبي الترشيح المشترك لإسبانيا والبرتغال واللتين أعلنتا عنه في حزيران/يونيو 2021.