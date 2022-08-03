“السكنية” تستدعي الدفعة الثانية من المواطنين لقرعة قسائم «جنوب مدينة صباح الأحمد N7»

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية بأنها ستقوم بتوزيع الدفعة الثانية مـن (N7) في القسائم الحكومية بمشروع جنوب صباح الأحمد والتي تشتمل على (250) قسيمة بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 6/4/2016.
وأشارت إلى أن توزيع البطاقات سيتم يومي الخميس والأحد 4 و7 الجاري، وتوزيع بطاقات الاحتياط يوم الإثنين 8 الجاري، فيما سيتم إجراء القرعة يوم الأربعاء المقبل 10 أغسطس الجاري.
ودعت “السكنية” المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرجة أسماؤهم ضمن هذا الإعلان للحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) الساعة التاسعة صباحاً في المواعيد المبينة أعلاه، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.
وأشارت إلى أن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليه في التخصيص، داعية المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع ولم ترد أسماؤهم ضمن هذا الكشف للحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) المسرح في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين الموافق 8/8/2022 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.
وأهابت المؤسسة بالمواطنين التعاون معها والتقيد بالمواعيد المذكورة أعلاه، لافتة إلى أنه لن يسمح بدخول القاعة إلا لصاحب العلاقة فقط، مشيرة إلى إمكانية تسليم بطاقات دخول القرعة لمن وردت أسماؤهم على هذه الدفعة اعتبارا من الإعلان.
الأسماء:
0001 عبدالرحمن عبدالله مزيد الرجعان
0002 منير عايد منير السبيعي
0003 فيصل تركي متعب محمد الشمري
0004 علي عبدالكريم غلوم سوز علي
0005 محمد علي ابراهيم خلف
0006 سعد مفلح سعد العازمى
0007 فيصل علي يوسف عبدالغني
0008 صلاح سيف ناصر مقبل
0009 هيثم صادق عبد الله فرس
0010 عبد الرحمن بدر خالد الشرف
0011 محمد عايض نبزان العازمى
0012 على حمدان حامد العازمى
0013 على عبد الحميد عبد المحسن الموسى
0014 سلطان حشان ظافر العجمى
0015 خالد مبارك عبدالله العازمى
0016 مهدى رجا منهل العنزى
0017 على شعبان حسين محمد احمد
0018 فيصل عبد العزيز خضر الخضر
0019 تركي ردن ماجد الدويش
0020 ناصر محمد عامر الزامل
0021 سالم مبارك سعود الحجيلان
0022 ناصر احمد صالح العنزى
0023 مرزوق فلاح خالد العازمى
0024 محمد ابراهيم محمد الصميعي
0025 سلطان محمد سلطان العجمى
0026 صالح محمد رجا العازمى
0027 محمد حسين سعيد العجمى
0028 فهد عبدالحميد شملان الجناع
0029 فهد مطلق خلف العازمى
0030 حمد محمد مبارك العجمي
0031 حسن علي حسن الجمعه
0032 جاسم محمد هاشم البلوشى
0033 عبد العزيز مشعل عبد العزيز الطخيم
0034 عبد الله محمد عبد الرحمن العبد الرحيم
0035 ناصر يوسف عبد القادر الرشيد
0036 عايض فهد عايض العازمي
0037 عبدالعزيز محمد شريم العتيبي
0038 حسن احمد يعقوب بندر
0039 عدنان ناجى بخيتان الحبينى
0040 محمد فاضل عبد المحسن العلى
0041 محمد حسين عبد الله المسلم
0042 هاشم سليمان على حيدر
0043 عناد ميسر جاسر العياف
0044 عبد العزيز على سعد عبد الله
0045 عدنان جاسم ذياب احمد
0046 فهد صقر سعد صقر
0047 حسين بشير سالم العلى
0048 خالد متعب محمد الشمرى
0049 محمد سليمان على حيدر
0050 فهد غالب حليويس الشمرى
0051 على سلمان على الحداد
0052 مبارك محمد حمد العجمى
0053 عبدالرحمن راشد عبدالرحمن المسيليم
0054 نادر مناحى ذعار العبدلى
0055 حسين عبد اللطيف سعود الصيرفى
0056 عيد محمد عيد فلاح
0057 محمد احمد يوسف جرخى
0058 فايز راشد خالد العازمى
0059 فهد عبد الرحمن احمد زبيد
0060 ثامر فهد رفاعى المطيرى
0061 محمد مطلق محمد المطيرى
0062 محمد راشد عبد الوهاب العميرى
0063 فيصل تركى زامل السبيعى
0064 احمد على عبد المحسن البناى
0065 عبد الله سالم اشتيل الدوسرى
0066 علي فاضل عباس عبد الله
0067 ناصر محمد فراج الهاجري
0068 خالد نجف رمضان محمد شاه
0069 صلاح فهد بخيت فهد
0070 خالد بدر سالم الاصفر
0071 ماجد عوض عبد المنعم العتيبى
0072 فهد رائد صالح المعييف
0073 شافى فدغوش نهار العجمى
0074 طلال صقر شويمي العازمي
0075 محمد صباح عيد المطيري
0076 فهد جمال سلطان سيد ياسين
0077 مشعل ناصر سالم العجمى
0078 طلال عبيد على العازمى
0079 عبدالوهاب عبدالله غلوم شمشير على
0080 حسن عبد المحسن حسن الكندري
0081 مرضي مرزوق مرضي العازمي
0082 سالم زايد عبيد العتيبى
0083 بدر مجبل راضى العازمى
0084 بدر سعدى عبيد المطيرى
0085 حسن عبد الرضا جاسم الغريب
0086 ناصر براك على بوحمد
0087 جابر راشد سعد الحضيري
0088 نواف مريخان عوض شلاش
0089 ناصر خالد ابراهيم اللهو
0090 يوسف اسماعيل احمد حسين
0091 خالد حسين على بوجره
0092 يعقوب يوسف يعقوب المؤمن
0093 يوسف محمد صالح الصفي
0094 عبدالله صادق حيدر ابوالحسن
0095 محمد عبد الله سليمان المنصور
0096 عمر سالم عبد الله الحجيلان
0097 سلمان محمد مدغم العازمى
0098 بدر عويد فزع الشمرى
0099 طلال عايض طعيسان المطيرى
0100 أحمد عيد بريكان الماجدى
0101 ثامر خلف خالد الرشيدى
0102 عبد الله فهد قراش العتيبى
0103 عبداللطيف عيد بريكان الماجدى
0104 خالد حزام مبارك القحطانى
0105 يوسف ناصر صالح السليمان
0106 منصور محمد فهد راشد العجمى
0107 جابر علي مبارك العازمي
0108 جابر محمد ثوينى دعسان
0109 زايد عيد زايد العتيبى
0110 حمود خالد عبدالله الدمخى
0111 احمد عبدالله سعود الهبيده
0112 حمد محمد خليفه الغريب
0113 فيصل احمد سليمان الخنينى
0114 صالح احمد صالح العقاب
0115 عمر طيب عمر العتيبى
0116 عبدالله مبارك فالح العازمي
0117 فهد حمود شريد المطيري
0118 عبد العزيز مشعل احمد الخراز
0119 احمد محمد احمد الانصاري
0120 جراح محمد فالح العازمى
0121 خالد على فهد القشعان
0122 عبدالله سالم فلاح القعابي
0123 سلمان حمود معدى الرشيدى
0124 بدر مبارك الهاده البغيلي الرشيدي
0125 يوسف سعد علي نويعم
0126 زيد مثعى مطر المطيرى
0127 ناصر سهيل مبارك بن سهيل
0128 عبد الله سعيد عيسى اللوغانى
0129 نواف سلطان مصطفى مصطفى
0130 فهد شافي نحيطر العازمي
0131 احمد مثال شجاع المطيرى
0132 مقصيد محمود محمد المقصيد
0133 عمر عبدالعزيز عبدالوهاب الخراز
0134 نايف بدر احمد البدر
0135 عبد الله مشارى فيصل الدبوس
0136 عمر فتحى سالم الراشد
0137 عثمان جدعان درج الجويسرى
0138 محمد نايف مفرح العتيبى
0139 أحمد داود عبدالرحيم السويدى
0140 حمد وليد عبد الله المعجل
0141 حمود احمد كاظم الاستاد
0142 حمود عبدالله فهد الخالدى
0143 قتيبه حسين عايد ساير العنزى
0144 عبدالله حسين عبدالله الرشيدى
0145 سعد مطر دخيل العنزى
0146 عبد المحسن جاسم عبد الله البالول
0147 ضاري سلمان مرزوق المرزوق
0148 محمد منصور حمود القريافى
0149 شافى فهيد شافى العجمى
0150 فهد رحيل فلاح دخيل الله
0151 محمد عبدالكريم دهش الفضلي
0152 عبدالله مبارك هلال الشمري
0153 ناصر حمد محمد الهاجرى
0154 عبد الكريم عبد الفتاح محمد رفيع معرفى
0155 مصعب فهد على الشطى
0156 سالم حسين محمد احمد
0157 عبدالرحمن مؤنس محمد العتيبي
0158 مبارك سيف مبارك حمد
0159 عبد الله عافت سعد العنزى
0160 عمر فوزى ابراهيم الدويسان
0161 باسل سالم بدر الظفيرى
0162 صالح محمد خالد الخبيزي
0163 محمد احمد قبلان العازمى
0164 حمد مبارك فرج العجيل
0165 علي حسين علي العيد
0166 جاسم سامى جاسم كلدانى
0167 سليمان داود سليمان الصالح
0168 عبدالله سامى جاسم نقى
0169 نواف ثامر معيض العجمي
0170 محمد مساعد ربح العنزى
0171 سعد محيا موسم الديحانى
0172 يوسف محمد محمد المجمد
0173 مهدي عبدالله مهدي العجمي
0174 عبدالله انور جوهر حياه
0175 جابر عيسى عبد الله جابر
0176 وليد غدير عبطان الشمري
0177 مبارك محمد مبارك القعود
0178 عبدالله عيد ثامر العازمي
0179 حمد غسان حمد البراهيم
0180 محمد سالم محمد الصقر
0181 سعد عادل سعد المنيفى
0182 عبد العزيز محمد حسين الجناع
0183 ناصر محمد ناصر العازمي
0184 على ناصر عبداللطيف احمد الخطيب
0185 أيوب فيصل غلوم شاه
0186 عمر طارق عبدالرحمن الفرحان
0187 سالم يحيا ظافر العنزي
0188 خالد مزعل مهنا المزعل
0189 عبد العزيز بدر سعيد العنزي
0190 سالم حسين ابراهيم الحسن
0191 يوسف احمد سالم الحربي
0192 عبدالعزيز احمد علي العازمي
0193 طلال خالد محمد العنزى
0194 حسين عبدالكريم مصطفى العبدالله
0195 شملان عدنان محمد العوضى
0196 عبدالله سعد عيد العازمي
0197 احمد سامى ابراهيم بوزيد
0198 حسين ناصر حسين الناصر
0199 عبد العزيز ناصر ماجد الشماع
0200 عمر وليد عبد الله الحسينان
0201 جاسم محمد زيد العجيل
0202 علي صالح سالم الحميده
0203 فهد غدفان ناصر الدوسري
0204 مبارك راشد فهيد العجمي
0205 احمد صقر ناصر الدويله
0206 عامر لافى زايد العازمى
0207 على مازن سالم على
0208 بريدان سعد بريدان سعد العازمي
0209 طلال حمد محمد المرى
0210 جراح عادل عبدالعزيز النهام
0211 مشارى مطلق قطوان الصواغ العازمى
0212 عبدالله على عبدالله الانصارى
0213 احمد محمد عبد الله الشراح
0214 مبارك على مبارك الحجيلان
0215 سالم عبد الله محمد الهاجرى
0216 بدر حميد ذايب المطيرى
0217 الوليد خالد اكميخ العجمى
0218 مهند مهلى عماش الحربى
0219 حسين حسن محمد محسن
0220 مبارك حباب عواض العتيبى
0221 احمد الحميدى سالم المطيرى
0222 محمد محمود أحمد ابراهيم
0223 عبد الرحمن حسن صباح احمد
0224 عبد الله محيسن قنيفذ الصليلى
0225 فهد ناجى ابراهيم الابراهيم
0226 عبد الله حزمي محمد السبيعي
0227 ثامر فهد نوري السلامه
0228 علي زهير حسن الخرس
0229 محمد مرشد حميد العنزى
0230 غانم حمد عبد الله الصقران
0231 مشعل مطلق صنت المطيري
0232 سليمان جاسم محمد مراد
0233 نادر ذاعر قطيم الحربي
0234 نايف خالد نايف المتلقم
0235 مشعل نايف عبدالله الديحاني
0236 عبدالله شتين سالم الدوسرى
0237 عبد الله احمد عبيد الشمرى
0238 محمد طارق على الجسار
0239 سعدون هلال سعدون المطيرى
0240 خالد بدر سعود الاصفر
0241 عبدالرحمن سعد عايض الرشيدي
0242 سعد مبارك فهد مسيكان الرشيدي
0243 خالد صالح عدس النمران
0244 محمد سرحان عبد الله الرشيدى
0245 احمد عبدالله علي عبدالله
0246 حسن ناصر حسن العبد الله
0247 سلطان سعد محمد عبيد
0248 محمد ملفى عيد مساعد
0249 فالح راشد فالح الهاجري
0250 سلمان عبدالله حمود القلاف
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