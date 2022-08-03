النصر و العربي يستهلان منافسات الدوري.. 25 الجاري

أصدر الاتحاد الكويتي لكرة القدم، جدول مباريات القسم الأول من مسابقة الدوري الممتاز للموسم الرياضي «2022- 2023»، إذ تنطلق المنافسات يوم الخميس 25 أغسطس الجاري، بمواجهة «النصر» مع «العربي»، الساعة 6:50 مساء، على استاد علي صباح السالم، و«السالمية» مع «التضامن» في الـ9:10 مساء اليوم نفسه على استاد ثامر.

وأصدر الاتحاد جدول مباريات مسابقة دوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي الجديد، والذي ينطلق الأحد 28 أغسطس الجاري، بلقاء «الصليبيخات» مع «اليرموك» و«الشباب» مع «برقان».

إلى ذلك تنطلق مسابقة كأس سمو ولي العهد لكرة القدم للموسم نفسه، مساء الثلاثاء 18 أكتوبر المقبل بلقاء اليرموك مع برقان على ملعب الشباب.