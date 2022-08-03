حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 04 أغسطس 2022

حالة الطقس المتوقعة ليوم
حالة الطقس
نهارًا:
شديد الحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 – 45 كم/ساعة مع فرصة ضئيلة لأمطار متفرقة تكون رعدية احيانا وفرصة للغبارخاصة على المناطق الغربية .
ليلاً:
حار إلى مائل للحرارة والرياح جنوبية غربية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 38 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .
الحرارة العظمى: 49°
الحرارة الصغرى: 34°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 4   قدم.
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