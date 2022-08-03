حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 04 أغسطس 2022

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الخميس

حالة الطقس

نهارًا:

شديد الحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 – 45 كم/ساعة مع فرصة ضئيلة لأمطار متفرقة تكون رعدية احيانا وفرصة للغبارخاصة على المناطق الغربية .



ليلاً:

حار إلى مائل للحرارة والرياح جنوبية غربية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 38 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الحرارة العظمى: 49°

الحرارة الصغرى: 34°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 4 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 4 قدم.