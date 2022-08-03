محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 04 أغسطس 2022

3 أغسطس، 2022
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الخميس
04 أغسطس 2022

حالة الطقس
نهارًا:
شديد الحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 – 45 كم/ساعة مع فرصة ضئيلة لأمطار متفرقة تكون رعدية احيانا وفرصة للغبارخاصة على المناطق الغربية .

ليلاً:
حار إلى مائل للحرارة والرياح جنوبية غربية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 38 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الحرارة العظمى: 49°
الحرارة الصغرى: 34&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 4 &#160 قدم.

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