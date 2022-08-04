صحيفة : توجيهات للوزراء بعدم استقبال النواب أو المرشحين في مكاتبهم

ذكرت صحيفة القبس الكويتية أن توجيهات صدرت من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف إلى الوزراء باتباع نهج جديد ومختلف، يقوم على الشفافية والموضوعية، وعدم تمرير أي معاملات مخالفة، وعدم الرضوخ للواسطة أو التدخلات النيابية.

وقالت المصادر لـ القبس إن النواف وجه الوزراء بعدم استقبال نواب المجلس المنحل أو المرشحين للانتخابات المقبلة في مكاتبهم، وعدم السماح بالتدخل في أعمال الوزارات والإدارات الخدمية، ومن يخالف التعليمات ويرضخ للواسطة والمحسوبيات، فسيحال إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة».

وذكرت المصادر أن النواف أمر الوزراء بالتعميم على قياديي جهات الدولة بمنح الكفاءات الوطنية أحقيتها في الترقيات بعيداً عن الواسطة التي تتسبب في عرقلة الإنجاز وظلم الكوادر المتخصصة والماهرة، مشدداً على أن المرحلة تتطلب ترك المكاتب والنزول إلى العمل الميداني؛ لتلمُّس النواقص والمشكلات وتوفير الاحتياجات في المناطق.