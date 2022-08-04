وزير التعليم العالي اعتمد خطة الشواغر للبعثات الخارجية

اعتمد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي علي المضف خطة الشواغر للبعثات الخارجية للطلبة الكويتيين من خريجي الثانوية العامة (النظام الموحد) أو ما يعادله بقسميه العلمي والأدبي الحاصلين على الثانوية في عامـي 20221/2020 و2022/2021، وفق ما أفاد بيان رسمي لوزارة التعليم العالي.

وأعلنت الوكيل المساعد لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية الناطق الرسمي باسم الوزارة فاطمـة السـنان في البيان أنه بنـاء على توجيهات وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور علي فهد المضف سيتم فتح باب التسجيل في خطة الشواغر للبعثات الخارجية لهذا العام اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2022/08/07 ويستمر حتى تمام الساعة 12:00 ظهرا من يوم الأربعاء الموافق 2022/08/10، عبر موقع الوزارة الإلكتروني، وذلك لإعطاء أكبر فرصة ممكنة للطلبة والطالبات كافة ممن لم يتسن لهـم القبـول مسبقا في جامعة الكويت وخطة البعثات الداخلية والخارجيـة للوزارة للتقديم في خطة الشواغر.

وأوضحت أنه يشترط للتسجيل بخطة بعثات الشواغر في التخصصات الطبية (طب بشري وطب الأسنان) في الدول الأجنبية تقديم شهادة اختبار الأيلتز (الأكاديمي / UKVI) بدرجة (6.5 ) كحد أدنى، وأن لا تقل عن درجة (6) في أي بند من بنود الاختبار، أو ما يعادل ذلك للدرجة الكلية والبنود في اختبار التوفل ماعدا في جمهورية ايرلندا وكندا فيشترط إرفاق اختبار الايلتز الأكاديمي بدرجة (6.5) على ألا تقل الدرجة عن (6.5) في أي بند من بنود الاختبار.

ونوهت السنان إلى أنه في حال رغبة المقبولين في خطة بعثات الوزارة للعام الجامعي 2023/2022 أو بخطة الإيفاد المباشر للتخصصات الطبية أو بعثات التميز بالتقديم لخطة بعثات الشواغر، فإنه يجب عليهم الانسحاب من تلك البعثة حتى يتسنى لهم التسجيل في خطة الشواغر، علما بأنه في حال عدم قبولهم في خطة الشواغر فلن يتم إعادة المقعد الذي تم الانسحاب منه. ما يسمح للحاصلين على بعثة داخلية وانسحبوا منها قبل التحاقهم بها التسجيل بخطة بعثات الشواغر، مع تقديم ما يثبت ذلك، مشددة بالوقت ذاته على أنه لا يحق للطالب التسجيل في خطة الشواغر في حال تسجيله في جامعة الكويت والجامعات الخاصة أو خطة المنح الدراسية لخارج الكويت، ويحق للوزارة إلغاء التسجيل في حال الإخلال بهذا الشرط.

وأضافت الوكيل المساعد أنه يجب الاطلاع على التخصصات المدرجة في الخطة وتوصيفها العلمي وشروط القبول بالجامعات لكل تخصص، حيث سيتم إدراج التخصصات في خطة الشواغر بالنسب المئوية المعتمدة بخطة البعثات (الأصلية)، وسيتم الفرز وفق أدنى نسبة تم قبولها بكل تخصص في الخطة الأصلية باستثناء تخصصي الطب البشري وطب الأسنان.

وأكدت على جميع الطلبة والطالبات المتقدمين لخطـة الشـواغر ضرورة الاطلاع على شروط التسجيل، حيث يعد تسجيل الطالب لاغيا في حال عدم إدخال أو استكمال المستندات المطلوبة المحددة في الموقع الإلكتروني للوزارة قبل انتهاء الموعد المحدد للتسجيل. مع أهمية تسجيل الطـالـب فـي أكثـر مـن رغبـه بحيث لا تقل عن 8 رغبات، حيث أن آليـة القبـول بمقاعـد البعثات الخارجيـة تـتـم بنـاء على النسب المئويـة للطلبة والطالبات المتقدميـن وفق الرغبات المختارة.

ووجهت السـنان الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم لمتابعة حملة وجهني لوزارة التعليم العالي في مرحلتها الثالثة والأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للوزارة، مؤكدة استعداد الوزارة لاستقبال أي استفسارات خاصة بخطـة الشواغر للبعثات الخارجية من خلال خدمة التواصل عن بعد skiplino، داعيـة اللـه- عـز وجـل- التوفيق والسداد لجميع المتقدميـن مـن الطلبة والطالبات.