“الصحة” تخصص 16 مركزاً للتطعيم ضد “كورونا”

اعتمدت وزارة الصحة 16 مركزاً بالمناطق الصحية في البلاد لتقديم التطعيم ضد «كوفيد 19»، ويشمل ذلك الجرعة التنشيطية الرابعة لمن يبلغ 50 عاماً وما فوق، إضافة إلى بعض الشرائح التي تحتاج إلى هذه الجرعة كمرضى نقص المناعة.

وأكدت «الصحة» في تعميم أمس، أن هذه الخدمة ستُقدَّم اعتباراً من الأربعاء المقبل، على أن يكون ذلك خلال أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس من الساعة 3 عصراً وحتى 8 مساءً.

وخصّصت الوزارة مركز عبدالرحمن الزيد الصحي في غرب مشرف للتطعيم بلقاح فايزر؛ على أن يقدم الجرعتين الأولى والثانية للأطفال من سن 5 إلى 12 عاماً، و«الثالثة» للفئة من 12 إلى أقل من 18 عاماً، و«الرابعة» لمن يبلغ 50 وما فوق.

أما المراكز الـ 15 المتبقية فسيكون التطعيم فيها بـ «موديرنا»، والتي تتمثل في 3 مراكز بمنطقة العاصمة الصحية هي مركز الشيخة فتوح سلمان الصباح، وجاسم الوزان، وجابر الأحمد 1، وفي «حولي» تم تخصيص 3 أيضاً هي مركز سلوى التخصصي، ومحمود حاجي حيدر، والرميثية التخصصي، وبـ «الفروانية» مراكز العمرية، وعبدالله المبارك، والأندلس، وفي «الأحمدي» مراكز الفنطاس، والفحيحيل التخصصي، والعدان التخصصي، فضلاً عن مراكز النعيم، والعيون، وسعد العبدالله ق 10 بـ «الجهراء».