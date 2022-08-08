“الخدمة العسكرية”: تفعيل الربط الآلي مع تطبيق «هويتي» لتسهيل عملية التسجيل

قامت هيئة الخدمة الوطنية العسكرية بتفعيل الربط الآلي مع تطبيق «هويتي» للمصادقة على البيانات المطلوبة خلال التسجيل بالموقع www.kns.gov.kw بدلاً من الحضور الشخصي لتوفير الوقت والجهد على المكلفين بالخدمة الوطنية العسكرية.

وأفاد بيان صادر بهذا الشأن إلى ان ذلك يأتي «حرصاً من رئاسة الأركان العامة للجيش والمتمثلة في هيئة الخدمة الوطنية العسكرية على تسهيل عملية التسجيل للمكلفين بالخدمة الوطنية العسكرية خلال (60) يوما لمن أتموا من العمر (18) عاماً، وذلك تجنباً للعقوبات المقررة بالقانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية».