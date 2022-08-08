مركز العجيري العلمي: القمر العملاق يظهر الجمعة المقبلة أكبر حجما وأكثر لمعانا

أعلن مركز العجيري العلمي أن القمر العملاق الأخير لهذا العام سيكون خلال هذا الشهر إذ يظهر يوم الجمعة المقبل أكبر حجما بواقع 14 في المئة وأكثر لمعانا بنسبة 30 في المئة.

وقال مدير العلاقات العامة والاعلام في المركز خالد الجمعان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين إن القمر سيكون في أقرب نقطة له من الأرض على الاطلاق هذا العام يوم الجمعة مشيرا إلى أن هذه الظاهرة ستعود مرة أخرى في يوليو 2023.

وأوضح أن المسافة بين الأرض والقمر هذا الشهر تبلغ 549ر360 كيلو متر علما بأن متوسط المسافة بين الأرض والقمر تبلغ 384ر400 كيلو متر مبينا أن السبب في ذلك يعود إلى مدار القمر حول الأرض إذ يكون القمر أحيانا قريبا من الأرض وأحيانا يبتعد عنها بمسافات متفاوتة من شهر لآخر ومن عام الى آخر.

وذكر أن أقرب مسافة للقمر من الأرض تلقب ب(الحضيض) في حين يطلق على القمر في أقرب نقطة له من الأرض على الاطلاق (القمر العملاق) ولفت إلى أن هذا الاقتراب من الأرض ينحصر تأثيره فقط على ظاهرتي المد والجزر في البحر.