“الأرصاد”: انخفاض تدريجي للرطوبة ابتداء من الليلة ونشاط للرياح الشمالية الغربية

توقع مراقب المحطات بإدارة الأرصاد الجوية الكويتية ضرار العلي أن يكون الطقس اليوم الاثنين شديد الحرارة مع نشاط للرياح الشمالية الغربية خلال الايام المقبلة على أن تبدأ الرطوبة بالانخفاض تدريجيا ابتداء من الليلة.

وقال العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه من المتوقع أيضا أن يكون الطقس غدا شديد الحرارة مع نشاط للرياح الشمالية الغربية التي قد تزيد سرعتها عن 50 كيلو مترا في الساعة تؤدي لانخفاض الرؤية الافقية بسبب الغبار المثار وأن تصل درجات الحرارة لاكثر من 50 درجة مئوية في بعض المناطق.

وحذر قائدي المركبات على الطرق السريعة لأخذ الحيطة من انخفاض الرؤية والرمال الزاحفة (السافي) على اكتاف الطريق محذرا كذلك مرتادي البحر من ارتفاع الامواج لاكثر من ست اقدام ومتابعة النشرات الجوية والتحذيرات التى تصدرها ادارة الارصاد الجوية.