“الداخلية”‬⁩: ضبط عدد من الأشخاص أجروا ⁧‫”انتخابات فرعية‬⁩”

في حين قامت، أمس الأول، بمداهمة مقر إجراء انتخابات فرعية بمنطقة الصليبيخات، تمهيداً للانتخابات البرلمانية «أمة 2022»؛ أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، تمكن قطاع الأمن الجنائي، من ضبط مجموعة من الأشخاص لقيامهم بإجراء انتخابات فرعية.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان إن معلومات للإدارة العامة للمباحث الجنائية تفيد بإقامة انتخابات فرعية في إحدى المناطق بموقعين مختلفين، وعلى ضوء ذلك تم تشكيل فرقة للمتابعة والرصد، وبعد تكثيف التحريات تبين بالفعل أنها انتخابات فرعية فتم إستصدار الإذن القانوني اللازم من النيابة العامة لتفتيش الموقعين، وتم العثور على صندوق اقتراع وأدوات تستخدم في عملية الانتخاب والفرز واختام وأوراق متلفة تم استخدامها لعمليات التصويت.

ولفتت إلى أنه جار ضبط بقية المتورطين وتحويل المتهمين والمضبوطات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

ونوهت إلى أن إقامة الانتخابات الفرعية والتشاوريات جريمة يعاقب عليها القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته حسب ما تقضي به المادة 45 الفقرة خامسا والتي تنص على «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين» كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعا إليها، وهي التي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخابات لاختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لفئة او طائفة معينة.