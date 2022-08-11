بنزيما يتخطى راؤول.. ويطارد رونالدو في قائمة ملكية

تمكن الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، من تسجيل هدف الهدف الثاني في شباك آينتراخت فرانكفورت، خلال مباراة الفريقين التي أقيمت على ملعب استاديون هيليسنكي، وحقق خلالها الريال لقب كأس السوبر الأوروبي بعد الفوز بهدفين نظيفين.

وتقدم ريال مدريد بهدف أول عن طريق دافيد ألابا بالدقيقة 37، فيما ضاعف بنزيما النتيجة بالدقيقة 65، بعد تمريرة حاسمة من البرازيلي فينيسيوس جونيور.

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وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن بنزيما بهدفه أمام فرانكفورت، قد وصل إلى الهدف رقم 324 في مشواره بقميص ريال مدريد، ليتخطى راؤول، مهاجم وهداف الفريق السابق، الذي سجل 323 هدفا فقط.

وأشارت إلى أن كريستيانو رونالدو، أسطورة ولاعب الميرينجي السابق، هو الوحيد الذي يمتلك عدد أهداف أكثر، لاسيما وأنه سجل 450 هدفا بقميص الريال خلال فترته مع الفريق، ليصبح بنزيما هو ثاني أفضل هداف في تاريخ النادي الأبيض.