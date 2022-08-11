سفارة الكويت لمواطنيها: عدم استخدام طائرات “الدرون” داخل الأراضي الإماراتية

أهابت سفارة دولة الكويت لدى أبوظبي اليوم بالمواطنين الكويتيين القادمين إلى دولة الإمارات بعدم جلب أو حيازة أو استخدام أي نوع من الطائرات بدون طيار (الدرون) داخل الأراضي الإماراتية تجنبا للمسائلة القانونية والقضائية.

وأكدت السفارة في بيان «ضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها في الإمارات في هذا الصدد والتسجيل وأخذ الموافقة المسبقة من الهيئة العامة للطيران المدني».

وأضافت أنه بإمكان المواطنين الاطلاع على الشروط والأحكام المعمول بها بخصوص طائرات (الدرون) من خلال موقع الهيئة العامة للطيران المدني (WWW.GCAA.GOV.AE).