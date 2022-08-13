عناوين الصحف الكويتية ليوم السبت 13 أغسطس 2022

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طلال الرشيدي.. 7 ميداليات في دورة ألعاب التضامن الإسلامي
12 أغسطس، 2022
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رسمياً.. فيفا يؤكد تقديم موعد افتتاح كأس العالم يوم واحد
11 أغسطس، 2022
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بنزيما يتخطى راؤول.. ويطارد رونالدو في قائمة ملكية
11 أغسطس، 2022
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ليفربول يستهل مشواره في البريميرليج بتعثر مخيب أمام فولهام
6 أغسطس، 2022
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اقتصاد
وزير المالية: الجمع بين المعاش التقاعدي والنصيب في معاش أو أكثر.. بما لا يتجاوز ألف دينار
6 أغسطس، 2022
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1000 ميغاواط للعراق من السعودية و500 من “الشبكة الخليجية” عبر الكويت
16 يوليو، 2022
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إيلون ماسك يلغي صفقة شراء “تويتر”
9 يوليو، 2022
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انتهاء مهلة “المركزي” لتقديم طلبات تأسيس بنوك رقمية وسط إقبال من الشركات المحلية
30 يونيو، 2022
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روسيا 2018
طلال الرشيدي.. 7 ميداليات في دورة ألعاب التضامن الإسلامي
12 أغسطس، 2022
أضف تعليق
رسمياً.. فيفا يؤكد تقديم موعد افتتاح كأس العالم يوم واحد
11 أغسطس، 2022
أضف تعليق
بنزيما يتخطى راؤول.. ويطارد رونالدو في قائمة ملكية
11 أغسطس، 2022
أضف تعليق
ليفربول يستهل مشواره في البريميرليج بتعثر مخيب أمام فولهام
6 أغسطس، 2022
أضف تعليق
اقتصاد
وزير المالية: الجمع بين المعاش التقاعدي والنصيب في معاش أو أكثر.. بما لا يتجاوز ألف دينار
6 أغسطس، 2022
أضف تعليق
1000 ميغاواط للعراق من السعودية و500 من “الشبكة الخليجية” عبر الكويت
16 يوليو، 2022
أضف تعليق
إيلون ماسك يلغي صفقة شراء “تويتر”
9 يوليو، 2022
أضف تعليق
انتهاء مهلة “المركزي” لتقديم طلبات تأسيس بنوك رقمية وسط إقبال من الشركات المحلية
30 يونيو، 2022
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
أقسام أخرى
جرائم وقضايا
سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
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صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
طلال الرشيدي.. 7 ميداليات في دورة ألعاب التضامن الإسلامي
12 أغسطس، 2022
أضف تعليق
رسمياً.. فيفا يؤكد تقديم موعد افتتاح كأس العالم يوم واحد
11 أغسطس، 2022
أضف تعليق
بنزيما يتخطى راؤول.. ويطارد رونالدو في قائمة ملكية
11 أغسطس، 2022
أضف تعليق
ليفربول يستهل مشواره في البريميرليج بتعثر مخيب أمام فولهام
6 أغسطس، 2022
أضف تعليق
اقتصاد
وزير المالية: الجمع بين المعاش التقاعدي والنصيب في معاش أو أكثر.. بما لا يتجاوز ألف دينار
6 أغسطس، 2022
أضف تعليق
1000 ميغاواط للعراق من السعودية و500 من “الشبكة الخليجية” عبر الكويت
16 يوليو، 2022
أضف تعليق
إيلون ماسك يلغي صفقة شراء “تويتر”
9 يوليو، 2022
أضف تعليق
انتهاء مهلة “المركزي” لتقديم طلبات تأسيس بنوك رقمية وسط إقبال من الشركات المحلية
30 يونيو، 2022
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
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محرر المحليات
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جريدة الوطن
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