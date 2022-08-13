برينتفورد يهين كبرياء مانشستر يونايتد برباعية

اكتسح برينتفورد ضيفه مانشستر يونايتد برباعية نظيفة، مساء اليوم السبت، في المباراة التي أقيمت على ملعب جريفين بارك ضمن لقاءات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل رباعية برينتفورد، كل من بيليندا جوشوا داسيلفا (10)، ماثياس يانسين (18)، بن مي (30) وبريان مبيومو (35).

وبتلك النتيجة رفع برينتفورد رصيده إلى 4 نقاط ليرتقي إلى المركز الثالث، بينما تذيل مانشستر يونايتد جدول الترتيب دون رصيد من النقاط.

أخطاء فادحة

أتت المحاولة الأولى في المباراة لصالح اليونايتد، بتسديدة قوية من رونالدو من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الثالثة، أمسك بها رايا.

وأتى الرد من برينتفورد في الدقيقة السادسة، بعدما تابع هنري كرة مبعدة من دفاع اليونايتد على حدود المنطقة، مسددا كرة ذهبت بعيدا عن المرمى.

وافتتح برايتون التسجيل في الدقيقة العاشرة بعد خطأ فادح من قبل دي خيا، بعدما سدد دا سيلفا كرة أرضية ضعيفة من خارج منطقة الجزاء، مرت بغرابة من أسفل يد الحارس الإسباني وسكنت الشباك.

وحاول اليونايتد الرد سريعا، بعدما مهد سانشو الكرة لفيرنانديز على حدود المنطقة في الدقيقة 11، ليسدد البرتغالي كرة ذهبت بعيدا عن المرمى.

وتحصل برينتفورد على مخالفة على حدود المنطقة في الدقيقة 17، نفذها يانسين مسددا كرة ذهبت بقليل أعلى العارضة.

وتمكن برايتون من إضافة الهدف الثاني، بعدما مرر دي خيا كرة إلى إريكسن تحت الضغط على حدوج المنطقة، ليفتكها يانسين ويسدد بسهولة في الشباك في الدقيقة 18.

مهرجان أهداف

وسدد بعدها رونالدو كرة من خارج المنطقة في الدقيقة 20، ذهبت بعيدا عن المرمى.

وتواصل انهيار اليونايتد بإضافة برينتفورد الهدف الثالث في الدقيقة 30، بعدما تابع توني عرضية من ركلة ركنية، ممررا كرة بالرأس أمام المرمى لمي، الذي سدد بسهولة بالرأس في الشباك.

وتواصل مهرجان أهداف برينتفورد بإضافة الهدف الرابع في الدقيقة 35 من هجمة مرتدة سريعة، انطلق من خلالها توني في الجانب الأيسر، مرسلا بينية إلى مبيومو الذي انفرد بدي خيا، وسدد كرة أرضية سكنت الشباك.

وعاد مانشستر لمحاولة تقليص الفارق، بتسديدة من فيرنانديز من خارج المنطقة في الدقيقة 44، ذهبت أعلى العارضة، لينتهي الشوط الأول بتقدم برينتفورد برباعية نظيفة.

هدوء نسبي

وبدأ اليونايتد الشوط الثاني بارتقاء من رونالدو لعرضية من دالوت في الدقيقة 51، مسددا رأسية مرت إلى جوار القائم.

ومن جديد ارتقى رونالدو لعرضية أخرى من دالوت في الدقيقة 52، مسددا رأسية ذهبت أعلى العارضة هذه المرة.

وفي الدقيقة 67، أرسل راشفورد عرضية من الجانب الأيمن تابعها إريكسن برأسية ضعيفة، أمسك بها رايا بسهولة.

وعاد رونالدو للمحاولة من جديد في الدقيقة 73، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، ذهبت بعيدا عن المرمى.

وكاد برينتفورد أن يسجل الهدف الخامس في الدقيقة 80، بتسديدة قوية على الطائر من هنري من على حدود المنطقة، تألق دي خيا في التصدي لها.

وأهدر إريكسن فرصة تقليص الفارق بعدها مباشرة، بعدما تابع الدنماركي تمريرة من راشفورد داخل المنطقة، مسددا كرة مرت بقليل إلى جوار القائم.

وسدد رونالدو كرة قوية من على حدود المنطقة في الدقيقة 86، أمسك بها رايا، لينتهي اللقاء بفوز برينتفورد برباعية نظيفة.