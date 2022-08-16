جمارك المطار تضبط 140 كيلوغراما من مادة القرطوم المخدرة قادمة من دولة آسيوية

‏تمكن رجال جمارك المطار من مفتشي النوبات ومفتشي فريق الاستهداف الجمركي المستحدث مؤخراً لمواكبة عمليات التهريب الجديدة والمعقدة من إحباط محاولة إدخال 140 كيلوغراما من مادة ( القرطوم ) المخدرة الى الكويت قادمة من إحدى الدول الآسيوية.

‏وأشار مصدر جمركي لـ «الراي» إلى أنه تم رصد الشحنات المشبوهة وإخضاعها للتفتيش الدقيق والذي أثمر عن ضبط هذه الكميات الكبيرة من المخدرات القادمة من إحدى الدول الآسيوية، فتم العثور على 140 كيلوغراما من مادة (القرطوم) الممنوع استيرادها بحسب القوانين الجمركية الصادرة بهذا الشأن، وتم اتخاذ الإجراءات الجمركية اللازمة.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد التعاون المشترك بين وزارة الداخلية ممثلة في إدارة مكافحة المخدرات والإدارة العامة للجمارك ممثلة بقطاع البحث والتحرى الجمركي، والذي أثمر عن ضبط المتهمين وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.

وأفاد بأنه «لا تهاون مع كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد»، شاكراً رجال الجمارك الأوفياء بجميع المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية.

‏وحذّرت الإدارة العامة للجمارك في بيان كل من تسوّل له نفسه تهريب المواد المخدرة والبضائع المحظورة بكل أشكالها وأنواعها إلى البلاد، مشددة على أنه سيُعرّض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الجمركية بحقه.