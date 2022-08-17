لديه 75 مليون متابع.. ممثل عالمي يعتزل مواقع التواصل الاجتماعي “من أجل صحته العقلية”

فاجأ الممثل العالمي توم هولاند جمهوره بالإعلان عن اعتزاله وسائل التواصل الاجتماعي وحذف تطبيقي «إنستغرام» و«تويتر» من هاتفه الشخصي.

وفي التفاصيل، نشر نجم مارفل فيديو عبر حسابه في «انستغرام» ليعلن عن قراره في الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي من أجل صحته العقلية، لأن استخدامها أصبح يمثل ضغطاً نفسياً عليه.

وشرح هولاند أنه حذف تطبيقي «تويتر» و«انستغرام» من هاتفه ولا يخطط لنشر أي محتوى في الفترة المقبلة.

وأوضح أن «انستغرام» و«تويتر» يسببان مشاعر من الصعب التعامل معها. وأضاف: «عندما اقرأ ما يكتب عني على الإنترنت، يؤثر ذلك سلباً في حالتي النفسية والعقلية. لذا قررت أن أعود خطوة إلى الوراء وأحذف التطبيقات».

ورغم أن هولاند يمتلك ما يقرب 75 مليون متابع عبر حساباته على منصتي التواصل الاجتماعي «تويتر» و«إنستغرام»، لا ينشر عن حياته الشخصية بقدر ما يشارك منشورات للترويج لعمل اجتماعي أو لأدواره.

وقد استغل هولاند الفرصة في هذا الفيديو للترويج لجمعية Stem4 Teenage Mental Health Charity و The Brothers Trust، المنظمة الخيرية الخاصة، التي تدعم الصحة العقلية.

وقال هولاند: «شعرت بأنني مضطر للحضور إلى هنا للحديث عن Stem4 إنها واحدة من المؤسسات الخيرية التي تفخر The Brothers Trust بدعمها – وأود أن أتوقف لحظة لإلقاء الضوء على عملها الرائع».