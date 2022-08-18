الخالد يوجه بتشكيل لجنة فنية من الكوادر الوطنية مساندة للجنة التحقيق بانهيار سقف “مرور الجهراء”

وجه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح اليوم الخميس بتشكيل لجنة فنية من الكوادر الوطنية “بشكل فوري” مساندة للجنة التحقيق في حادثة انهيار سقف مبنى إدارة مرور محافظة الجهراء.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في (الداخلية) في بيان ان اللجنة الفنية المساندة مكونة من وزارة الدفاع (هندسة المنشآت العسكرية) ووزارة الأشغال وجمعية المهندسين الكويتية.

وأوضحت الادارة ان اللجنة ستقوم بفحص المبنى وتحديد اسباب انهيار السقف وفحص جميع مباني الشركة المنفذة عازية هذا الاجراء للتأكد من سلامة المباني حفاظا على أرواح الموظفين والمراجعين على أن ترفع اللجنة تقريرا فوريا بالنتائج الى لجنة التحقيق المشكلة.

وأفاد البيان أن الشيخ الخالد شدد على ضرورة محاسبة المقصرين وتطبيق القانون “على كائن من كان” واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاههم.

وكان الشيخ الخالد أكد في وقت سابق من اليوم أنه لا توجد إصابات بشرية جراء الحادث واقتصار الامر على الماديات موجها بفتح تحقيق عاجل وفوري لمعرفة أسباب انهيار السقف ومحاسبة المقصرين.