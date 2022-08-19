أنشيلوتي: كاسيميرو يرغب في خوض تحد جديد

حسم مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، اليوم الجمعة مصير لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو، الذي دخل في مفاوضات متقدمة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، للانتقال إلى صفوفه هذا الصيف.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عشية مواجهة سيلتا فيجو، بالجولة الثانية من الليجا "لقد تحدثت مع كاسيميرو هذا الصباح ونقل لي رغبته في خوض تحد جديد".

وأردف "نحترم رغبته تماما تقديرا لمسيرته لسنوات مع ريال مدريد، ويتبقى حاليا المفاوضات بين الناديين".

وأضاف المدرب الإيطالي "لم أحاول إقناعه بالبقاء بل تحدثت معه كثيرا، ولا أعلم مصير المفاوضات وما سيحدث خلال الساعات المقبلة سواء سيبقى أم يرحل، لكن إذا رحل أشكره كثيرا على عطائه مع الفريق".

وتابع "سمعت شائعات عديدة، لكني أدركت أمس أن رحيل كاسميرو بات أمرا واردا، ومهما كان يبقى هدف ريال مدريد واضح وهو المنافسة على كل الألقاب. نحن قادرون على ذلك سواء بوجود كاسيميرو أو من دونه".

واستطرد أنشيلوتي "اللاعبون يشعرون بالحزن، لكنهم يحترمون رغبته، وبشكل عام لدينا 6 لاعبين آخرين في خط الوسط إذا رحل كاسيميرو، وبإمكانهم تحقيق أهداف النادي هذا الموسم".

واسترسل "توني كروس لم يقل لي إنه لا يريد اللعب بجوار كاسيميرو، ربما أبلغ شخصا آخر بهذا الأمر".

وأتم أنشيلوتي تصريحاته "كاسيميرو يريد الرحيل لأسباب شخصية، فهو يسعى لنجاحات جديدة، إنه يشبه موقفي عندما كنت مدربا لميلان وقررت الرحيل سعيا لنجاحات أخرى في مكان مختلف".

وينتظر الريال عرضا لا يقل عن 60 مليون يورو للموافقة على رحيل كاسيميرو، المستمر عقده مع الفريق حتى صيف 2025، بعدما دفع هذا الصيف 80 مليون يورو في بديل كاسيميرو المستقبلي، الفرنسي أوريلين تشواميني.