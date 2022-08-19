ريال مدريد يعلن رحيل كاسيميرو إلى مانشستر يونايتد

أعلن ريال مدريد عن توصله لاتفاق مع مانشستر يونايتد، بشأن انتقال متوسط الميدان البرازيلي كاسيميرو لصفوف الشياطين الحمر.

وأعرب ريال مدريد في بيان عبر موقعه الرسمي عن تعبيره بالامتنان لكاسيميرو، واصفا إياه كونه بالفعل جزء من أسطورة النادي.

واستعرض ريال مدريد سجل البطولات التي توج بها كاسيميرو مع ريال مدريد، والتي وصلت إلى 18 لقبا بواقع 5 ألقاب في دوري الأبطال و3 ألقاب في كأس العالم للأندية ومثلهم في السوبر الأوروبي والدوري الإسباني والسوبر الإسباني ولقب وحيد في كأس ملك إسبانيا.

كما توج كاسيميرو فرديا بجائزة أفضل لاعب في السوبر الأوروبي الذي توج به الريال منذ أيام، ويتواجد في قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية هذا العام.

وأشار ريال مدريد إلى أنه سيودع كاسيميرو يوم الإثنين المقبل في حضور رئيس النادي فلورنتينو بيريز.