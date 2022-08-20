مستشفى جابر الأحمد يجري 100 عملية جراحية باستخدام الروبوت الجراحي

قال رئيس قسم الجراحة بمستشفى جابر الأحمد الدكتور سليمان المزيدي اليوم السبت إن الفريق الجراحي في المستشفى نجح في اجراء اكثر من 100 عملية جراحية عن طريق الروبوت الجراحي متوقعا ان يصل عدد الجراحات الى 200 جراحة مع نهاية هذا العام.

وأضاف المزيدي وهو رئيس البورد الكويتي للجراحة في تصريح صحفي ان قسم الجراحة العامة هو الوحيد الذي يمتلك (روبوت جراحي) في الكويت مبينا ان معظم الجراحات العامة التي يجريها القسم باستعماله هي عمليات سمنة وقولون وجدار البطن و”الفتق” المعقدة اضافة الى بعض عمليات استئصال المرارة.

وبين أن عالم الجراحة تحول من عمليات فتح البطن إلى عمليات المناظير ثم إلى عمليات الروبوت لافتا إلى أن كل هذا التطور والتدرج في العمليات بفضل دعم وزارة الصحة وقيادتها.

وأوضح أن هذا الانجاز يتماشى مع رؤية وزارة الصحة في تطوير المنظومة الصحية في الكويت وتقديم الرعاية المتميزة والافضل عالميا للمواطنين.

من جهته قال استشاري جراحة السمنة وعمليات روبوت ورئيس قسم جراحة الروبوت في مستشفى سنت لوكس في ولاية بنسلفانيا في امريكا الدكتور ماهر الشعار في تصريح مماثل إنه أتى إلى الكويت اخيرا كطبيب زائر لاجراء بعض العمليات الجراحية المعقدة عن طريق الروبوت.

وأوضح الشعار أنه في هذه الزيارة استطاع أن يتعامل مع بعض جراحي الكويت ويتبادل معهم الخبرات وإعطاء بعض النصائح لتحسين عمليات الروبوت معربا عن الأمل أن تكون الكويت بالمستقبل القريب عاصمة جراحات الروبوت في المنطقة.

من ناحيته أكد استشاري جراحة قولون بمستشفى جابر الدكتور أحمد الخميس أن الروبوت يستخدم بجراحة القولون للتعامل مع أكثر من مشكلة منها اصابة المريض بسرطان المستقيم او وجود مشكلة بسبب جراحات سابقة.

وقال الخميس ان الجراحة بالروبوت تتميز بالسماح للطبيب بالعمل بسهولة أكبر في المساحات الضيقة ومنحه رؤية محسنة للمنطقة التي يتم اجراء الجراحة فيها.