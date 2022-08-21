مركز العجيري: “سهيل” يبدأ بالظهور في الكويت 4 سبتمبر المقبل

قال مركز العجيري العلمي ان نجم سهيل الشهير لن يرى في الكويت إلا مع فجر اليوم الرابع من شهر سبتمبر المقبل وذلك وفق حساب تقويم العجيري (التقويم الرسمي لدولة الكويت) وسيكون طلوع هذا النجم في الأفق الجنوبي في تمام الساعة 07ر05.

وذكر مدير العلاقات العامة والإعلام في المركز خالد عبدالله الجمعان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاحد ان نجم سهيل يقع في مقدمة مجموعة السفينة النجمية ويعتبر ثاني ألمع نجم في السماء بعد نجم الشعرى اليمانية ويبعد عن الأرض 309 سنوات ضوئية ويبلغ مقدار لمعانه 7ر0 ويزيد سطوعه على الشمس 16 ألف مرة وقطره أكبر من قطر الشمس ب 42 مرة ويعد أحد النجوم العملاقة اللامعة في مجرة درب التبانة.

وأضاف أنه مع ظهور هذا النجم تبدأ فترة جديدة من فترات فصول السنة والتي يتزامن معها تراجع عدد ساعات النهار وتراجع زاوية سقوط الشمس فيصبح الطقس أكثر اعتدالا في الفترات المتأخرة من الليل والفجر وذلك بسبب وجود الأرض في موقع حول الشمس أثناء دورتها السنوية ما يجعل ميلان الشمس أكثر على نصف الكرة الشمالي وليس لنجم سهيل علاقة بتغيرات الطقس وما يحدث خلال هذه الفترة هو التزامن فقط.

وأوضح أنه في 24 أغسطس الجاري يبدأ نجم سهيل بالظهور فجرا في النصف الجنوبي من الجزيرة العربية ولكن الأمر مختلف في الكويت بسبب الموقع الجغرافي وميل نجم (السهيل) إلى الجنوب مضيفا أنه لا يمكن مشاهدته ابدا في الدول التي تقع على خط عرض 38 درجة شمالا وأكثر وعكس ذلك فانه يشاهد طوال السنة في الدول التي تقع جنوب خط الاستواء.

وبين الجمعان ان المواسم جاءت وفقا للحساب الشمسي بداية من طلوع (سهيل) لتكون 14 موسما خلال ما يعرف باسم (السنة السهيلية) وهي: سهيل – الوسم – المربعانية – الشبط -العقارب -الحميم -الذرعان -الكنة – الثريا -التويبع -الجوزاء الاولى -الجوزاء الثانية -المرزم – موسم الكليبين ويتم تحديد بداية ونهاية تلك المواسم من خلال مطالع النجوم.