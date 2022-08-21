“الإعلام”: لا عمل خارج الوزارة بدون إذن كتابي مسبق

أصدر وكيل وزارة الإعلام بالتكليف محمد بن ناجي تعميماً لموظفي الوزارة شدد فيه على «عدم العمل لدى المؤسسات أو الهيئات أو الشركات أو الأفراد، سواء كان ذلك أثناء أوقات الدوام الرسمي أو خارج أوقات الدوام الرسمي، متى كان ذلك دون الحصول على تصريح أو إذن كتابي مسبق من الوزارة»، مشيراً إلى أن «من يخالف ذلك سيتعرض للمسؤولية القانونية».

ولفت بن ناجي إلى أن التعميم يأتي إعمالاً لنص المادة 25 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والتي تنص في البند الثالث على أنه يحظر «أن يؤدي أعمالا للغير بمرتب او بمكافأة او بدونها ولو في غير اوقات العمل الرسمية الا بإذن كتابي من الوزارة، ويعتبر عدم الحصول على هذا الإذن بمثابة مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة».