سفارة الكويت في أنقرة تؤكد عدم وجود مواطنين كويتيين بين ضحايا الحادثين المروريين في “غازي عنتاب” و”ماردين”

أكدت سفارة دولة الكويت في أنقرة سلامة المواطنين الكويتيين في أعقاب الحادثين المروريين المروعين اللذين وقعا مساء يوم أمس في مدينتي غازي عنتاب وماردين بجمهورية تركيا الصديقة.

واوضحت السفارة بيان صحفي اليوم الاحد إنها تابعت منذ اللحظات الأولى لوقوع الحادثين مع الجهات المعنية للاطمنئان الى عدم وجود مواطنيين كويتيين بين ضحايا أو مصابي الحادثين مشيرة الى ان السلطات التركية أكدت عدم وجود أي مواطنين كويتيين بين الضحايا والمصابين ولله الحمد.

وتقدمت السفارة بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.